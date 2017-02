Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Har signert for Jerv KLAR: Erixon Danso signerte for Jerv tirsdag. (Foto: FK Jerv) Arne Sandstø fikk signeringen han har siklet etter i årevis. 07.02.2017 kl 13:27

Alexander Nupen alnu@agderposten.no Spissen Erixon Danso (27) satte navnetrekket sitt på en ettårskontrakt med FK Jerv tirsdag, melder klubben. Over 100.000 kroner fra innsamlingsaksjonen «Folkets spiller» brukes på å lande avtalen, sier FK Jerv i en pressemelding. – Det er en ære å bli Folkets Spiller i Jerv, og jeg håper jeg kan vise meg tilliten verdig. Jeg har blitt tatt godt i mot fra første minutt her i Jerv, og følte meg som en av laget allerede på første trening, sier Danso i pressemeldingen. Landslagsspiller Han er landslagsspiller for Aruba og har spilt på toppnivå i land som Nederland og Ukraina tidligere. Danso får trøye nummer ti.