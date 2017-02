Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Har fått mer tro på Amazon OUTSIDER: Lisbeth Rothschild og Amazon beskrives som en outsider i 1. divisjon for kvinner i 2017. Her fra en kamp forrige sesong. (Foto: ) Foran 2016-sesongen spådde mange Amazon nedenom og hjem. Foran den kommende sesongen har pipa en litt annen lyd. I helgen vant laget en turnering i Lyngdal. 14.02.2017 kl 21:57

Vidar Lorentsen

Amazon-jentene berget så vidt plassen i 1. divisjon sist sesong, men skal vi tro oddssetterne i Betsson Group, så kommer det til å bli en bedre sesong for Grimstad-jentene i 2017. Hittil er det bare Betsson-selskapene som har kommet med odds på 1. divisjon kvinner, men de har laget på en sjuendeplass. En avdelingsseier for Amazon vil gi en spiller ti ganger pengene tilbake. Fart er satt som favoritter, ettersom laget har fått en rekke forsterkninger siden 2016. Hamar-laget står til 3,40 i odds, samme som Lyn. Urædd er på plassen bak med fem i odd, så følge Byåsen, Øvrevoll/Hosle og Fløya, før Amazon. Nyopprykkede Bossekop og KIL/Hemne figurerer i bunn. Vant turnering Denne helgen spilte Amazon en turnering i Lyngdal, som ble en nyttig test for laget. Amazon gikk hen og vant turneringen. Laget vant alle sine kamper og innledet med 4-1 over Donn, fulgte opp med 5-0 over Egersund 2, 4-2 over Lyngdal, før Frigg 2 ble slått 2-0 i innledende runde. I semifinalen ble det 4-0 over Frigg 1, før Egersund 1 ble slått 3-0 i finalen. – Vi viste fra første kamp at vi holder et høyere toppnivå enn de andre lagene, skriver trener Tommy Egeli i en oppsummering av helgens turnering. Spillere på gang Egeli er optimist etter det han fikk se av laget i turneringen. – Ambisiøse hoder som selv så tegn til et nivå som kan ta laget svært høyt på 1. divisjonstabellen om vi gjør en god jobb frem til seriestart, melder han. Han trekker frem gode overganger som et av høydepunktene, men at laget må jobbe med bevegelser i lengderetningen. Egeli melder at det også jobbes med å få flere spillere inn i troppen, som i dag teller 18 spillere. – Vi har et par kanoner vi jobber med, og som vi håper å signere snart, skriver Egeli. Amazons 18-årslag ble nummer fire i en turnering, også den spilt i Lyngdal i helgen.