Han blir ny Arendal-trener Pedersen: Den nye Arendal-treneren Steinar Pedersen presenteres på en pressekonferanse torsdag ettermiddag. (Foto: Arendal Fotball) Steinar Pedersen ble torsdag offentliggjort som ny trener for Arendal Fotball. 02.08.2018 kl 13:59 (Oppdatert 14:39)

Øystein Bjerkestrand

Kristiansanderen, som har en fortid fra både Jerv og Start, leder laget allerede i søndagens kamp mot Nardo. Han har signert en kontrakt som strekker seg ut 2020.

- Jeg er motivert for å komme tilbake i klubbfotballen og ha hovedansvaret for et lag. Derfor er jeg veldig glad for at denne muligheten dukket opp. Jeg har god kjennskap til spillerne i klubben, og sammen med ledelse og støtteapparatet i klubben tror jeg vi har gode forutsetninger for å skape resultater og utvikling fremover, sier Pedersen i en pressemelding.

Dialogen med Pedersen startet allerede for over tre uker siden, men på grunn av oppdrag for NFF i forbindelse med EM for J19, tok prosessen litt lengre tid enn håpet.

- Det viktigste for oss har vært å bli enig med den treneren som best kan ta ansvaret for å videreutvikle Arendal Fotball. Det har vi nå fått på plass, konstaterer daglig leder Bård Sterk-Hansen.

Det er en knapp måned siden det ble klart at Mattias Andersson ikke fikk fortsette som hovedtrener i klubben. Siden den gang har flere trenerprofiler vært knyttet til jobben.

Supporternes favoritt

Arendals supportergruppe Forza Arendal har på sin side hele tiden vært klare på at nettopp Steinar Pedersen var førstevalget.

– Jeg har tenkt en del på det, og Steinar Pedersen seiler vel fort opp som en het kandidat i mitt hode. Nå kjenner jeg ikke til alt av trenere som er tilgjengelige, men han ser ut som en god kandidat, og er nok høyaktuell for klubben, sa supporterlederen Karl-Gunnar Ellefsen til Agderposten for tre uker siden.

Det er kun drøyt to måneder siden kristiansanderen ble ansatt som kretsansvarlig for spillerutvikling i Agder Fotballkrets. Arendal Fotball skriver ingenting i pressemeldingen om han har noen forpliktelser hos kretsen den neste tiden, men ifølge Arne Marthinsen, styreleder i kretsen, er han helt fri for oppgaver fra dem.

Sterk-Hansen er meget fornøyd med signeringen.

- Vi vet vi har ansatt en trener med stor arbeidskapasitet, og en som er sulten på mer suksess. Han setter holdninger, seriøsitet og sult etter utvikling øverst på listen når han skal evaluere spillere og bygge lag. Han har vist stor entusiasme over å komme tilbake til klubbfotballen, og ser et stort potensiale i Arendal Fotball, sier han.

Rykket opp med Jerv

Det er under ett år siden Pedersen ledet sin siste Start-trening, før det ble klart at han ikke var en del av klubbens framtidsplaner. Siden det har han også vært innom Telemark Fotballkrets, før han altså ble ansatt i Agder Fotballkrets.

Pedersen blir av mange sett på som en av hovedgrunnene til at Jerv har etablert seg i toppfotballen. 43-åringen tok over Grimstad-laget etter opprykket til 2. divisjon i 2013. Deretter tok han laget rett opp til 1. divisjon og eliteseriekvalik. Ifølge flere i Jerv var han med å profesjonalisere hele klubben fra topp til tå.

Den tidligere utenlandsproffen dro fra Jerv til fordel for Start foran 2016-sesongen.