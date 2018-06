Han blir Jervs nye markedssjef GÅR TIL JERV: Rune Nøstvik, her med Petter Nordby, blir salgs og markedssjef. (Foto: FK Jerv) Rune Nøstvik har vært høyt og lavt i Grimstad. Nå går han til fotballen. 26.06.2018 kl 20:43 (Oppdatert 20:58)

Rune Nøstvik blir Jervs nye salgs- og markedssjef.

– Dette er stort. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben, sier han i en pressemelding fra FK Jerv.

Det er en profilert navn (i hvert fall i Grimstad) som nå kommer til klubben. Pressemeldingen trekker frem hvordan Nøstvik har engasjert seg i Grimstad maraton, Grimstad skifestival, radioprogrammet Sprettert, Stine Sofies sommerskole «og mye mer».

Jerv kjenner han ikke så godt, foreløpig, sier han. Men fotballbakgrunn har likevel tobarnsfaren, med spill for Asker fotball i 2. og 3. divisjon.

Som nytilsatt salgs- og markedssjef i Jerv tillater han seg å drømme om eliteseriespill på Levermyr en gang i fremtiden.

Han overtar jobben til Trond Christoffersen, og gjør det med ydmykhet, sier Nøstvik.

– Det er store sko å fylle, men ser dette som en utfordring for meg til å skape noe for Jerv og Grimstad, sier han til klubben.

Nøstvik forteller videre at han og Christoffersen kommer til å «sparre» mye frem mot august, slik at han er godt rustet til å ta over jobben da.

Petter Nordby, nestleder i FK Jervs hovedstyre, kommenterer ansettelsen slik:

– Vi er glade for at vi klarte å få til en avtale med Rune Nøstvik som vår nye salgs- og markedssjef. Det var flere gode kandidater i prosessen til det som er sett på som en svært viktig jobb i klubben, men Rune var rett mann for oss nå.

Og fortsetter:

– Rune har gjennom sine ulike prosjekter vist en imponerende gjennomføringsevne, noe vi gleder oss til at også FK Jerv kan få ta del i. Dessuten har han vist at han har kjærlighet til Grimstad og da er det naturlig og også etablere et kjærlighetsforhold til FK Jerv. Våre trofaste sponsorer har utvilsomt noe å se frem til når Rune blir varm i trøya, sier han i pressemeldingen.

