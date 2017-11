Grimstad-svømmere leverte i gigantstevne FRA GRIMSTAD: Mats-Andre Andreasen (Grimstad Svømmeklubb), Juni Helene Iversen Refstie (Varodd SK), Nora Næssen (Team Sør/KSA) og Torbjørn Udjus (OI Svømming) deltok i Aquarama. (Foto: Privat) FRA HISØY: Theodor Sandvad Bernstein representerer Grimstad Svømmeklubb i 2002-årsklassen. (Foto: Privat) annonse Årets utgave av Nordsjøstevnet inneholdt flere OL- og VM-svømmere, 10 nasjoner på besøk og 16 norgesrekorder. Svømmerne med tilknytning til Grimstad SK imponerte også. 12.11.2017 kl 20:23

Innsendt

Theodor Sandvad Bernstein (-02) fra Arendal som svømmer for Grimstad Svømmeklubb knallet til med 24.02 på 50 meter fri og perset med 54/100 sek som holdt til sølv i kamp med ett år eldre konkurrenter under Nordsjøstevnet i Aquarama i Kristiansand den første helgen i november.

Norges raskeste 15-åring

Tiden er over sekundet bedre enn nest beste norske 15-åring. Også på 50 m butterfly gjorde Bernstein seg bemerket, først perset han i forsøket med 26.13 som ga B-filnaleplass i sterk konkurranse med senior-svømmere. Her forbedret han tiden ytterligere til sterke 25.97 og fikk 9. plass i B-finalen. Personlig rekord ble det også på 50 rygg med 30.17 og 13. plass i klassen (født 2002.2001) og på 50 bryst nesten like raskt - 30.86 en forbedring av personlig rekord med nesten 2 sekunder og 4. plass i klassen. På siste øvelse 100 medley enda en personlig rekord på 1.04.45 og 8. plass. Tidene på 50 fri, bryst og butterfly er suverent beste resultater i landet i 15-årsklassen.

To år yngre Mats-Andre Andreassen (-04) fra Grimstad Svømmeklubb kom på 12. plass i den yngste klassen (født 2003-2004) hvor han perset med utrolige 9 sekunder på den krevende 200 meter butterfly med tiden 2.36.32. Her åpnet han første 50 på 32.45 og første 100 på 1.10.49 bare hundredeler fra pers. Prestasjonen satt godt i kroppen og kan ha bidratt til at han ikke var helt fornøyd med 50 meter butterfly med 31.22 og 23. plass.

Edgar Bujanaskas (-03) fra Lillesand IL er en annen svært lovende butterflysvømmer. Han perset med over ett sekund på 50 butterfly og fikk 7. plass i klassen 2003-2004 på 29.93. På den dobbelte distansen gikk han ned hele 2,5 sekund og fikk 16. plass på 1.08.80.

Nordsjøstevnet er et stort internasjonalt stevne arrangert av Rogaland Svømmekrets. Med høye kvalifiseringskrav er deltakelse i seg selv en bragd. I år deltok utøvere fra 10 nasjoner, blant disse var det flere utøvere i Europa-toppen. Totalt så ble det satt 16 norske rekorder, (6 senior, 6 junior og 4 para). I tillegg 1 sveitsisk, 1 belgisk og 1 italiensk jr. rekord.

Dro til Oslo

Svømmere fra Aust-Agder som ønsker å satse på idretten har søkt til andre klubber som kan tilby bedre treningsforhold enn det vi har mulighet til i gamle kortbanebassengene vi har i svømmekretsen.

Torbjørn Udjus (-93) fra Grimstad representerer Oslo Idrettslag i seniorklassen og var med på vinnerlaget på 4x50 fri mix stafett. Han viste hvilken god allroundutøver han er med sterke 58.70 på 100 medley som sikret B-finaleplass hvor han kom inn som nr 4. I tillegg oppnådde han 3. plass i B-finalen på 50 fri individuelt med tiden 23.24. Torbjørn er ganske fornøyd med stevnet med tanke på at han først skal toppe til et stevne i Lausanne i Sveits i slutten av desember som er hovedmålet for sesongen.

Brudd i fot

Nora Næssen (-99) fra Grimstad stilte til start i 7 individuelle øvelser i seniorklassen og stafett for Team Sør/KSA. Hun er godt fornøyd med personlig rekord på 50m butterfly 29.91 og 100 medley på 1.07.88 som ga senior-NM-krav. Hun imponerte på stafettetappen for Team sør i finalen på 4x100 fri hvor hun gikk 58.37 med flying start og første gang under minuttet på 100 fri-. Dette holdt til 4. plass for laget bare tideler fra medalje. Imponerende med tanke på at Nora svømte med brudd i et fotben. For Nora er det UM/junior NM i Kristiansand kommende helg som er målet for sesongen.

Det er det også for Juni Helene Iversen Refstie (-01) fra Grimstad som svømmer for Varodd. Hun viser stor allsidighet med tider ned mot pers i 7 individuelle øvelser, og også hun fikk en knallbra etappe på stafetten 4x100m fri hvor kom under den magiske minuttgrensen på 59,21 og hvor laget kjempet om bronsemedaljen og endte på 5. plass bare 22/100 unna. Mest fornøyd er hun med 50 fri, hvor hun endelig kom under 28:00 på individuelt og på stafett.

Herman Broen (-00) fra Grimstad som nylig har meldt overgang til Varodd svømmeklubb dro iland sisteetappen på 4x100 frilaget til Varodd på sterke 57.08.

Theodor Bernstein er til «utlån» fra Grimstad Svømmeklubb til Team Sør/KSA hvor han i tillegg til individuelle øvelser også får mulighet til å stille på et stafettlag med medaljesjanser i UM/junior-NM.

Innsendt av Lise R. Lothe, trener i Grimstad Svømmeklubb.