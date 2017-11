Grimstad må nok en gang søke om flomlys-dispensasjon

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

TELESKOPMASTER: Slik kan det blir med teleskopmaster istedenfor tradisjonelle flomlysmaster på Levermyr Stadion. (Foto: Rambøll/Illustrasjon)

Det begynner å haste for Jerv med tanke på belysning til seriestart 2018. Nå har Rambøll utarbeidet nye skisser med dyrere teleskopmaster. 17.11.2017 kl 09:36 (Oppdatert 09:40)

Øystein Bjerkestrand Det var Grimstad Adressetidende som først omtalte saken. Avisen skriver at kommunen, via bygartner Ove Bach, nok en gang har tatt kontakt med Norge Fotballforbund (NFF) å få dispensasjon fram til seriestart om å få mastene på plass. – Jeg har foreløpig ikke fått noe svar fra dem, sier Bach. Bakgrunn: Lysmastene vil ruve 40 meter over bakken De nye mastene kan heves og senkes, men blir trolig et sjusifret beløp dyrere. De vil i motsetning til de 40 meter høye fastmonterte mastene, ikke være til sjenanse for naboene. – Slik jeg har forstått det, så vil disse teleskopmastene koste én million kroner mer, men jeg husker ikke hva den opprinnelige prislappen var, sier Tommy Egge. Sistnevnte har tatt over jobben som prosjektleder ettersom Thomas Andersen er i permisjon, skriver Adressa. Saken skal opp i teknisk utvalg 28. november. – Vi håper at vi har et klart mandat etter de møtene, og at vi snart kan komme i gang med arbeidet, sier Egge. Les også: Naboer fikk flomlys på Levermyr satt på vent

