Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Grane trygget tabelltoppen JUBELGJENG: Grane Arendal-laget øyner en raskest mulig retur til 1. divisjon etter nedrykket forrige sesong. I helgen ble det full pott med fire poeng i Stavanger. (Foto: ) annonse Serieleder Grane vant en ny slitekamp i 2. divisjon. 08.01.2017 kl 17:50

Alexander Nupen

Tlf: 37 00 37 66 Håndballkvinnene fra Arendal nedkjempet Stavanger IF 22-18 i søndagens kamp. Ett døgn tidligere ble daværende serieleder Hinna slått 17-16 i en svært spennende affære. Tre mål bak Grane lå under 2-5 etter ti minutters spill mot middelhavsfareren Stavanger. Til pause hadde gjestene fra sør snudd kampen til 12-9-ledelse. Grane ledet med fem mål på det meste i 2. omgang (20-15), før Stavanger nærmet seg en smule på tampen. Granes bakspiller Cecilie Løvdal ble kampens toppscorer med ti mål. Grane topper 2. divisjon avdeling 3 med sine 18 poeng på 11 kamper. Våg og Hinna har 16 poeng på 10 kamper. 20 serierunder skal spilles før avdelingsvinneren må ut i opprykkskvalik. annonse