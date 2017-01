Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Grane-jentene leder toppkampen TRIO JAKTER OPPRYKK: Siri Aaseruds Grane (t.h.), Våg og Hinna kjemper om opprykkskvalifisering i 2. divisjon avdeling 3. Granes håndballkvinner ligger an til å vinne mot serielederen i 2. divisjon. 07.01.2017 kl 16:40

Alexander Nupen

Tlf: 37 00 37 66 Etter de første 30 minuttene er laget fra Arendal i føringen 12-8 mot Hinna i Hetlandshallen i Stavanger. Ingunn Håkedal og kaptein Siri Aaserud er Granes toppscorere så langt med tre mål hver.



LES OGSÅ: "Seriefinale" for Grane-damene Stengte forsvaret Slik var kamputviklingen i 1. omgang, ifølge handball.no: 5 min: 1-0 til Hinna, forøvrig eneste gang at vertene var i føringen før pause. 10 min: 4-3 til Grane etter en jevn åpning på matchen. 15 min: 7-3 til Grane som var i ferd med å feste grepet på hjemmelaget. 20 min: Arendalittene holdt samme avstand til Hinna og ledet 8-4 på dette tidspunktet. 25 min: 9-5 til Grane. Pause: Hinna reduserte til 8-10, før to kjappe mål av Ingrid Vehusheia sørget for at Grane gikk i garderoben med 12-8-ledelse. **Saken oppdateres etter kampslutt.