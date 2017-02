Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Godkjent VM-åpning av Olsbu BRA START: Marte Olsbu var i front ut fra starten av førsteetappen i mixedstafetten i VM. (Foto: NTB scanpix) Marte Olsbu får absolutt godkjent for åpningsetappen av mixstafetten i VM i Hochfilzen. 09.02.2017 kl 15:15

Vidar Lorentsen

Jenta fra Froland så ut for å ha tatt seg helt ut etter å ha vekslet som nummer to etter den første etappen på mixstafetten. Olsbu pådro seg en bom og måtte bruke et ekstraskudd på den liggende skytingen. Bommen kom på det andre skuddet. Hun gikk ut som nummer 13, men gikk en sterk andrerunde og var på skuddhold foran stående. Der tok hun frem en Olsbu-spesial og knallet ned alle de fem blinkene på fem skudd. – Jeg visste jeg måtte treffe på alle fem skuddene for å gi Tiril (Eckhoff) et godt utgangspunkt, sa Olsbu til NRK etter etappen. Olsbu viste dermed at hun er i bra form, selv om hun ikke greide å hente inn den italienske jenta før veksling. Hun var 1,8 sekunder bak da hun sendte ut Tiril Eckhoff. – Jeg var litt nervøs foran stafetten på morgenen, men jeg synes jeg gjør en god etappe og er fornøyd, sa hun. – Prøvde å ha fokus på meg selv, men så de andre begynte å skyte på liggende. Jeg prøvde bare å ha fokus på meg selv, men det ble en bom, uttalte hun. Agderposten oppdaterer saken vilo@agderposten.no