Full rulle i ny energipark i Iveland IVRIG: Tellef Skarpengland (7 1/2) i klatrestativet i Energiparken. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner) KLAR TIL BRUK: Sandvolleyballbane er det også i Energiparken. (Foto: Kjell Inge Søreide) GRØNN GLEDE: Anlegget inneholder også ballbinge og sandvolleyballbane. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner) BOCCIA: Boccia-duell mellom ordfører Gro-Anita Mykjåland og leder av Skaiå Velforening, Linda Johnsen. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner) OFFISIELL ÅPNING: Den offisielle åpningen av Energiparken på Skaiå ble foretatt ordfører Gro-Anita Mykjåland, konsernsjef i Agder Energi Tom Nysted og kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune Hege Solli. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner) annonse Tellef Skarpengland (7) var en av de aller første ungene som fikk teste den splitter nye Energiparken i Iveland. 28.10.2017 kl 19:02

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

Den offisielle åpningen av Energiparken på Skaiå ble foretatt av ordfører Gro-Anita Mykjåland, konsernsjef i Agder Energi Tom Nysted og kultursjef i Aust-Agder fylkeskommune Hege Solli.



Anlegget rommer ballbine, sandvolleyballbane, aktivitetsanlegg for barn med blant annet klatrestativ, boccia-bane og en tribune laget i stein.

Snart åpning av idrettspark

Iveland-ordføreren kastet seg ut i en uformell boccia-turnering da hun testet anlegget lørdag.



Neste lørdag skal Iveland idrettspark innvies. Anlegget ligger ved Iveland skole og Ivelandshallen. Her fristes brukerne med kunstgressbane for sjuerfotball, ballbinge, aktivitetsanlegg for barn samt et trivselsanlegg, opplyser kulturleder Finn Terje Uberg i Iveland kommune.