Terminlista klar: Slik spilles sørlandsderbyene i 2017 SØRLANDSDUELL: Tre sørlandslag i 1. divisjon 2017. (Foto: NTB Scanpix/Jan Espen Thorvildsen/Elisabeth Grosvold) Arendal tar i mot Jerv hjemme på Myra 6. mai, mens Jerv og Start braker sammen på Levermyr først 3. september. 20.12.2016 kl 14:22 (Oppdatert 20.12.2016 kl 15:34)

Bjørn Atle Eide

Tlf: 37 00 37 86 Jon Andreassen

Tlf: 37 00 37 56 Det er klart etter at Norges Fotballforbund tirsdag offentliggjorde spilleplanen for 1. divisjon 2017, der både Arendal Fotball, FK Jerv og IK Start spiller. NFF ser dermed ikke ut til å ha tatt hensyn til Arendal Fotballs ønske om å få lokaloppgjør og storlag på besøk på nye Norac Stadion. Arendal må spille vårsesongen på banen på Myra inntil ombyggingen av Bjønnes blir ferdig. - Veldig skuffende at det ikke blir lokaloppgjør 16 mai, at de ikke tok hensyn til vårt ønske om å møte Jerv på Bjønnes etter at stadion er ferdig. At NFF også klarer å gi Jerv og oss mange hjemmekamper samtidig, er ganske utrolig. Tidenes anledning til å få mange på kamp i sørlandsbyene, også ender de opp med dette oppsettet, sier sportslig leder Geir Fone i Arendal Fotball. Tar man vekk innbyrdes oppgjør spiller Jerv og Arendal samtidig borte/hjemme i hele 22 av 28 serierunder. - Veldig underlig, sier Fone. Slik spilles sørlandsderbyene Slik spiller de tre lagene mot hverandre i 2017: Lørdag 7. mai: Arendal Fotball - FK Jerv

Lørdag 28. mai: IK Start - FK Jerv

Torsdag 27. juni: IK Start - Arendal Fotball

Onsdag 16. august: FK Jerv - Arendal Fotball

Søndag 3. september: FK Jerv - IK Start

Søndag 22. oktober: Arendal Fotball - IK Start SPILLEPLAN OBOS-LIGAEN 2017 Runde 1, 2. april IK Start - Fredrikstad FK Søndag kl 15 (Eurosport Norge)

Florø SK - FK Jerv Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Mjøndalen - Arendal Fotball Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ranheim - Strømmen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

SandnesUlf - Elverum Søndag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - Åsane Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ull/Kisa - Levanger Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Bodø/Glimt - Kongsvinger Tirsdag kl 19 (Eurosport Norge) Runde 2, 9. april Kongsvinger - IK Start Søndag kl 15 (Eurosport Norge)

Arendal Fotball - Ull/Kisa Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Elverum - TUIL Tromsdalen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

FK Jerv - Ranheim Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Levanger - SandnesUlf Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Strømmen - Florø SK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Åsane - Bodø/Glimt Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Fredrikstad FK - Mjøndalen Tirsdag kl 19 (Eurosport Norge) Runde 3, 17. april SandnesUlf - Fredrikstad FK Mandag kl 15 (Eurosport Norge)

Bodø/Glimt - Elverum Mandag kl 18 (Eurosport Player)

Florø SK - Levanger Mandag kl 18 (Eurosport Player)

IK Start - Åsane Mandag kl 18 (Eurosport Player)

Ranheim - Arendal Fotball Mandag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - Kongsvinger Mandag kl 18 (Eurosport Player)

Ull/Kisa - Strømmen Mandag kl 18 (Eurosport Player)

Mjøndalen - FK Jerv Tirsdag kl 19 (Eurosport Norge) Runde 4, 23. april Kongsvinger - Ranheim Lørdag kl 15 (Eurosport Norge)

Fredrikstad FK - Bodø/Glimt Søndag kl 15 (Eurosport Norge)

Arendal Fotball - Florø SK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Elverum - Ull/Kisa Søndag kl 18 (Eurosport Player)

FK Jerv - Strømmen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Levanger - Mjøndalen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - IK Start Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Åsane - SandnesUlf Søndag kl 18 (Eurosport Player) Runde 5, 30. april Mjøndalen - Kongsvinger Søndag kl 15 (Eurosport Norge)

FK Jerv - Levanger Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Florø SK - Elverum Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ranheim - Åsane Søndag kl 18 (Eurosport Player)

SandnesUlf - TUIL Tromsdalen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Strømmen - Arendal Fotball Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ull/Kisa - Fredrikstad FK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Bodø/Glimt - IK Start Tirsdag kl 19 (Eurosport Norge) Runde 6, 7. mai Arendal Fotball - FK Jerv Lørdag kl 15 (Eurosport Norge)

Elverum - Ranheim Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Fredrikstad FK - Florø SK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

IK Start - Ull/Kisa Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Levanger - Strømmen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - Bodø/Glimt Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Åsane - Mjøndalen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Kongsvinger - SandnesUlf Tirsdag kl 19 (Eurosport Norge) Runde 7, 13. mai Arendal Fotball - Levanger Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

FK Jerv - Kongsvinger Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

Florø SK - IK Start Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

Mjøndalen - Elverum Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

Ranheim - Fredrikstad FK Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

SandnesUlf - Bodø/Glimt Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

Strømmen - TUIL Tromsdalen Lørdag kl 18 (Eurosport Player)

Ull/Kisa - Åsane Lørdag kl 18 (Eurosport Player) Runde 8, 16. mai Bodø/Glimt - Ull/Kisa Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

Elverum - Strømmen Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

Fredrikstad FK - FK Jerv Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

IK Start - SandnesUlf Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

Kongsvinger - Arendal Fotball Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

Levanger - Ranheim Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - Mjøndalen Tirsdag kl 18 (Eurosport Player)

Åsane - Florø SK Tirsdag kl 18 (Eurosport Player) Runde 9, 21. mai Mjøndalen - SandnesUlf Fredag kl 19 (Eurosport Norge)

Strømmen - Kongsvinger Søndag kl 15 (Eurosport Norge)

Arendal Fotball - Elverum Søndag kl 18 (Eurosport Player)

FK Jerv - Åsane Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Florø SK - Bodø/Glimt Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Levanger - Fredrikstad FK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ranheim - IK Start Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ull/Kisa - TUIL Tromsdalen Søndag kl 18 (Eurosport Player) Runde 10, 28. mai IK Start - FK Jerv Lørdag kl 15 (Eurosport Norge)

Bodø/Glimt - Mjøndalen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Elverum - Levanger Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Fredrikstad FK - Arendal Fotball Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Kongsvinger - Florø SK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

SandnesUlf - Ull/Kisa Søndag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - Ranheim Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Åsane - Strømmen Søndag kl 18 (Eurosport Player) Runde 11, 4. juni Mjøndalen - IK Start Søndag kl 1500 (Eurosport Norge)

Arendal Fotball - TUIL Tromsdalen Søndag kl 18 (Eurosport Player)

FK Jerv - Elverum Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Florø SK - SandnesUlf Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Levanger - Åsane Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ranheim - Bodø/Glimt Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Strømmen - Fredrikstad FK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Ull/Kisa - Kongsvinger Søndag kl 18 (Eurosport Player) Runde 12, 11.juni Kongsvinger - Levanger Lørdag kl 1530 (Eurosport Norge)

IK Start - Strømmen Lørdag kl 1800 (Eurosport Norge)

Bodø/Glimt - FK Jerv Søndag kl 15.30 (Eurosport Norge)

Mjøndalen - Ull/Kisa Søndag kl 18 (Eurosport Player)

SandnesUlf - Ranheim Søndag kl 18 (Eurosport Player)

TUIL Tromsdalen - Florø SK Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Åsane - Arendal Fotball Søndag kl 18 (Eurosport Player)

Fredrikstad FK - Elverum Søndag kl 1800 (Eurosport Norge) Runde 13, 18. juni Arendal Fotball - Bodø/Glimt Lørdag kl 1500 ESN

Elverum - Åsane Søndag kl 18 ES Player

FK Jerv - TUIL Tromsdalen Søndag kl 18 ES Player

Florø SK - Ull/Kisa Søndag kl 18 ES Player

Levanger - IK Start Søndag kl 18 ES Player

Ranheim - Mjøndalen Søndag kl 18 ES Player

Strømmen - SandnesUlf Søndag kl 18 ES Player

Fredrikstad FK - Kongsvinger Tirsdag kl 1900 ESN Runde 14, 25. juni Mjøndalen - Florø SK Søndag kl 15 ESN

Bodø/Glimt - Strømmen Søndag kl 18 ES Player

Kongsvinger - Elverum Søndag kl 18 ES Player

SandnesUlf - FK Jerv Søndag kl 18 ES Player

TUIL Tromsdalen - Levanger Søndag kl 18 ES Player

Ull/Kisa - Ranheim Søndag kl 18 ES Player

Åsane - Fredrikstad FK Søndag kl 18 ES Player

IK Start - Arendal Fotball Tirsdag kl 19 ESN Runde 15, 2. juli Strømmen - Mjøndalen Søndag kl 1500 ESN

Elverum - IK Start Søndag kl 18 ES Player

FK Jerv - Ull/Kisa Søndag kl 18 ES Player

Fredrikstad FK - TUIL Tromsdalen Søndag kl 18 ES Player

Kongsvinger - Åsane Søndag kl 18 ES Player

Levanger - Bodø/Glimt Søndag kl 18 ES Player

Ranheim - Florø SK Søndag kl 18 ES Player

Arendal Fotball - SandnesUlf Tirsdag kl 1900 ESN Runde 16, 23. juli Bodø/Glimt - Ranheim

Florø SK - Fredrikstad FK

IK Start - Kongsvinger

SandnesUlf - Mjøndalen

Strømmen - FK Jerv

TUIL Tromsdalen - Arendal Fotball

Ull/Kisa - Elverum

Åsane - Levanger Runde 17, 30. juli Arendal Fotball - Åsane

Elverum - Florø SK

Fredrikstad FK - Strømmen

Kongsvinger - Ull/Kisa

Levanger - FK Jerv

Mjøndalen - Bodø/Glimt

Ranheim - TUIL Tromsdalen

SandnesUlf - IK Start Runde 18, 6. august Bodø/Glimt - Arendal Fotball

FK Jerv - Fredrikstad FK

Florø SK - Kongsvinger

IK Start - Mjøndalen

Strømmen - Levanger

TUIL Tromsdalen - Elverum

Ull/Kisa - SandnesUlf

Åsane - Ranheim Runde 19, 13. august Arendal Fotball - Strømmen

Elverum - Bodø/Glimt

Fredrikstad FK - Levanger

IK Start - Florø SK

Kongsvinger - FK Jerv

Mjøndalen - TUIL Tromsdalen

Ranheim - Ull/Kisa

SandnesUlf - Åsane Runde 20, 16.august Bodø/Glimt - Fredrikstad FK

FK Jerv - Arendal Fotball

Florø SK - Mjøndalen

Levanger - Elverum

Strømmen - Ranheim

TUIL Tromsdalen - SandnesUlf

Ull/Kisa - IK Start

Åsane - Kongsvinger Runde 21, 20.august Arendal Fotball - Fredrikstad FK

Elverum - FK Jerv

IK Start - TUIL Tromsdalen

Kongsvinger - Bodø/Glimt

Mjøndalen - Strømmen

Ranheim - Levanger

SandnesUlf - Florø SK

Åsane - Ull/Kisa Runde 22, 3.september Bodø/Glimt - SandnesUlf

FK Jerv - IK Start

Florø SK - TUIL Tromsdalen

Fredrikstad FK - Åsane

Levanger - Arendal Fotball

Ranheim - Kongsvinger

Strømmen - Elverum

Ull/Kisa - Mjøndalen Runde 23, 10. september Elverum - Fredrikstad FK

Florø SK - Arendal Fotball

IK Start - Bodø/Glimt

Kongsvinger - Strømmen

Mjøndalen - Ranheim

SandnesUlf - Levanger

TUIL Tromsdalen - Ull/Kisa

Åsane - FK Jerv Runde 24, 17. september Arendal Fotball - Mjøndalen

Bodø/Glimt - TUIL Tromsdalen

FK Jerv - SandnesUlf

Fredrikstad FK - IK Start

Levanger - Kongsvinger

Ranheim - Elverum

Strømmen - Åsane

Ull/Kisa - Florø SK Runde 25, 24. september Elverum - Arendal Fotball

Florø SK - Ranheim

IK Start - Levanger

Kongsvinger - Fredrikstad FK

Mjøndalen - Åsane

SandnesUlf - Strømmen

TUIL Tromsdalen - FK Jerv

Ull/Kisa - Bodø/Glimt Runde 26, 1. oktober Arendal Fotball - Kongsvinger

Bodø/Glimt - Florø SK

FK Jerv - Mjøndalen

Fredrikstad FK - Ull/Kisa

Levanger - TUIL Tromsdalen

Ranheim - SandnesUlf

Strømmen - IK Start

Åsane - Elverum Runde 27, 15. oktober Bodø/Glimt - Levanger

Elverum - Kongsvinger

Florø SK - Åsane

IK Start - Ranheim

Mjøndalen - Fredrikstad FK

SandnesUlf - Arendal Fotball

TUIL Tromsdalen - Strømmen

Ull/Kisa - FK Jerv Runde 28, 22. oktober Arendal Fotball - IK Start

Elverum - SandnesUlf

FK Jerv - Bodø/Glimt

Fredrikstad FK - Ranheim

Kongsvinger - Mjøndalen

Levanger - Florø SK

Strømmen - Ull/Kisa

Åsane - TUIL Tromsdalen Runde 29, 29. oktober Bodø/Glimt - Åsane

Florø SK - Strømmen

IK Start - Elverum

Mjøndalen - Levanger

Ranheim - FK Jerv

SandnesUlf - Kongsvinger

TUIL Tromsdalen - Fredrikstad FK

Ull/Kisa - Arendal Fotball Runde 30, 5. november Arendal Fotball - Ranheim

Elverum - Mjøndalen

FK Jerv - Florø SK

Fredrikstad FK - SandnesUlf

Kongsvinger - TUIL Tromsdalen

Levanger - Ull/Kisa

Strømmen - Bodø/Glimt

Åsane - IK Start