Finnbogason sikret poeng for Start KLARTE UAVGJORT: Her feirer Start 2-2-målet. (Foto: NTB scanpix) annonse Innbytter Kristjan Floki Finnbogason reddet uavgjort for Start med en sen utligning i 2-2-kampen mot Tromsdalen i 1. divisjon i fotball søndag. 20.08.2017 kl 19:57 (Oppdatert 20:11)

NTB

Starts Tapio Heikkilä scoret selvmål etter elleve minutters spill. Noen minutter før pause utlignet Steffen Lie Skålevik for Start.

Steffen Pedersen sørget for at TUIL tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter etter sidebytte, men Finnbogason utlignet for Start ni minutter før slutt.

Start har tatt poeng i sine siste fem hjemmekamper.

Tromsdalens Mohammed Ahamed Jama fikk gult kort.

Sigurd Smehus Kringstad dømte oppgjøret på Sør Arena. 3847 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde skal Start møte Jerv, og Tromsdalen møter Florø. (©NTB)