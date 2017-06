Fikk ikke Fart på føttene DEPPET: Amazon-jentene deppet etter bare ett poeng mot Fart lørdag ettermiddag. SAMLING I MIDTEN: Spillerne samlet seg i midtringen på banen da kampen var over for å motta trener Egelis dom. annonse Amazon-jentene hadde håpet på en skikkelig fartsfull opptur på hjemmebane etter et par skuffende 1. divisjonskamper uten seier. 10.06.2017 kl 16:22

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

Men slik gikk det ikke på Levermyr stadion lørdag ettermiddag.

Poengdeling

Motstander Fart fra Hedmark ønsket nemlig å stikke kjepper i Amazon-hjulene, og dermed endte det med ny poengdeling på hjemmebane for Tommy Egelis jenter – og det mot et lag som sliter like mye i tabellbunnen som Grimstad-jentene.

Det var gjestene fra Østlandet som tok ledelsen. Det skjedde etter bare seks minutters spill og ved Camilla Bekkevold.

Men vertene maktet å snu kampen. Først utlignet Isabella Hayes til 1-1 på straffespark, før nykommeren og søsteren til Jervs Eirik Haugstad sørget for pauseledelse 2-1.

Burde ledet mer

Ifølge rapportene fra kampen burdet grønntrøyene ha ledet både 3-1 og 4-1 etter de første 45 minuttene, men var nok en gang for ineffektive.

Og dessverre for Egelis jenter gikk det som det måtte gå. Gjestene kom tilbake og utlignet til 2-2 ved Dorthea Mørkved Glorud.

Slik ebbet også kampen ut.

Tiendeplass

Amazon ligger etter årets åttende seriekamp på tiendeplass på tabellen med åtte poeng.

Vertene stilte med dette laget lørdag:

Ashley Thompson, Elise Auestad Kaurstad, Martine Mæhle, Maren G. Dolven (Andreas Røthe fra 67.), Juni Steen, Kamilla Aabel, Kelsey Hood, Lisbeth Rothschild (Sofie Glamsland fra 80.), Isabella Hayes, Kristin Haugstad, Cathrine Dyngvold.