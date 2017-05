Ett poeng var mager trøst UAVGJORT: Cathrine Dyngvold og hennes Amazon-venninner tok ett poeng i lørdagens hjemmekamp mot Lyn. (Foto: Vidar Lorensen) annonse Amazon-jentene gikk for seier, men maktet bare 0-0 og ett poeng. Så heldige var ikke Express-gutta. 27.05.2017 kl 18:45

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284

0-0 var for så vidt greit etter spill og sjanser i 1. divisjonsoppgjøret for kvinner på Levermyr stadion lørdag. For nettopp hovedstadslaget er et lag grønntrøyene har trøblet mot opp igjennom.

Mot topplag

Før kampen hadde Lyn på tredjeplass på tabellen kun tapt en gang i år, mens trener Tommy Egelis jenter sto med to seire – begge tatt hjemme (Grimstad og Søgne).

Amazon stilte med dette laget: Ashley Thompson – Martine Mæhle, Kelsey Hood, Juni Steen, Kamilla Aabel, Andrea Røthe (Sigrid L. Jakobsen fra 86.), Marthe Bjornes Nærbø (Maren Dolven fra 56.), Lisbeth Rothschild, Isabella Hayes, Kristin Haugstad (Linn Christine Farbergshagen fra 81.), Cathrine Dyngvold.

Nytt hjemmetap

For Express i herrenes 3. divisjon var imidlertid optimismen stor – til tross for at laget møtte Start-dødaren Flekkerøy (slo Start ut av cupen med 4-3 onsdag). Etter sist helgs 2-0-seier borte mot Lura, var optimismen stor på Fevik. Men nok en gang måtte laget gå poengløse av Fevik stadion.

0-2 ble det til slutt etter mål av Omar Marcovic etter ett minutt og Magnus Hallandvik etter drøye 70. Dermed inntok øylaget førsteplassen på tabellen.

Hele fire Express-spillere fikk gult kort: Steven Cardoso, Edvard N. Gundersen, Jim E. Skårdal og Jeremie Elepo.

Express stilte med dette laget:

Mathias Leander Christensen – Hari Begluk, Jeremie Elepo, Tore Erik Skeimo Løvås, Sondre Ruberg Kristiansen, Amid Arezou, Steven Cardoso, Edvard Nikolai Gundersen, Ali Hossainy, Jim Eriksen Skårdal og Marius Bruun Henriksen.