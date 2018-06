Erik Mykland blir spillerutvikler i Start Tilbake til Start: Erikk Mykland (46) blir ny spillutvikler i Start. Her sammen med utviklingsleder Atle Roar Håland. (Foto: ikstart.no) Siste året: Erik Mykland spilte sin siste kamp i Start-drakten i 2009. (Foto: NTB scanpix) Norway Cup: Mykland har trent et lag bestående av flyktninger som deltok i Norway Cup i 2017. Landslaget: Erik Mykland har spilt 78 landskamper for Norge. her i duell med Diego Maradona. (Foto: NTB scanpix) Erik «Myggen» Mykland (46) er ansatt som spillerutvikler i Start. 15.06.2018 kl 13:33 (Oppdatert 13:49)

Jørund Flaa

- Det var Start som formet meg som både menneske og fotballspiller, og jeg håper jeg kan gi noe tilbake nå, sier Mykland i en pressemelding fra Start.

Fotballklubben informerer om at den tidligere toppspilleren fra Risør starter i jobben 5. august.

- Stor kompetanse

«Myggen» blir en del av utviklingsavdelingen i Start, som ledes av en annen tidligere Start-spiller, Atle Roar Håland.

Håland startet i jobben som utviklingsleder 1. juni, og sier i pressemeldingen er strålende fornøyd med å få med seg Mykland på laget.

- Den kompetansen og erfaringen han besitter, fra både nasjonal og internasjonal arena, er det mange i klubben som kommer til å nyte godt av fremover, sier Håland.

Flytter til Kristiansand

Mykland opplyser at han nå vil flytte fra Risør til Kristiansand. Stillingen i Start er på fulltid.

- Jeg er ekstremt opptatt av både fotball og mennesker, og jeg håper de kan få bruk for meg, sier Mykland.

«Myggen» var av av Starts mest populære spillere mot på 90-tallet. Han har spilt i klubben i to perioder: Først fra 1989 til 1996, deretter fra 2008 til 2009.

Mykland har spilt 159 seriekamper for Kristiansands-klubben.

Landslaget

«Myggen» har også bred erfaring, både fra proffspill i fem land i Europa, samt 78 landskamper i løpet av ti år på det norske landslaget.

Han er også en av bare tre spillere som spilte for Norge i både VM 1994, VM 1998 og EM 2000.

Etter at han la opp som spiller har han blant annet vært trener i moderklubben Risør, for Agder Fotballkrets, og han har trent et lag bestående av flyktninger som deltok i Norway Cup.

