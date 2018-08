Eliteseriespiller har signert for Start Ny spiller: Joackim Jørgensen (med ballen) har signert for Start. (Foto: NTB scanpix) Joackim Jørgensen (29) har signert for Start. 06.08.2018 kl 10:00

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109

Det opplyser fotballklubben på egen hjemmeside.

Jørgensen skal spille ferdig sesongen 2018 for Sarpsborg 08, før han flytter sørover. Han har signert en treårsavtale fra januar 2019 og ut 2021.

- Det er mye spennende på gang i Start, og jeg er veldig interessert i å bli med på den oppturen som jeg er sikker på vil komme. Start er en klubb med ressurser i ryggen som jeg tror vil bli et lag å regne med i årene fremover, sier Jørgensen i en pressemelding.

Start-trener Kjetil Rekdal er svært fornøyd med signeringen.

- Han er en erfaren midtstoppper, som også kan spille midtbane. Han har vært solid i lang tid, og er en ledertype. Han vet hva dette (Eliteserien) handler om, sier Rekdal.

- Vi er kjempeglade for å få ham inn etterhvert, han blir en fantastisk fin tilvekst for oss, legger han til.

Sportslig leder i Start, Tor-Kristian Karlsen, gleder seg også til å få Jørgensen på plass i Start.

- Vi er selvfølgelig svært glade for at Joackim har valgt å spille for oss de neste tre årene. Han vil tilføre rutine, kvalitet, og bli en stabiliserende faktor bakover på banen, sier Karlsen.