Eldstemann vant i Kristiansand KRISTIANSAND: Målgang under andre etappe av Tour des Fjords 2018 i Kristiansand. Vinneren Michael Albasini fra Mitchelton-Scott sees til venstre. (Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix) annonse Feltets eldste Michael Albasini (37) stakk med etappeseieren, mens det ble bare nesten for Kristoffer Halvorsen og Edvald Boasson Hagen. 23.05.2018 kl 18:45 (Oppdatert 19:04)



Den 37 år gamle sveitseren viste at de gamle er eldst.

15 år yngre Kristoffer Halvorsen ble beste norske på 3.-plass. Han var skuffet over at han ikke klarte å vinne på hjemmebane i Kristiansand.

– Jeg ventet for lenge. Ikke bra. Jeg følte meg sterk og hadde hjulet til Fabio Jakobsen, men dette ble litt sånn som det har vært i hele år. Jeg har ikke klart å time det helt. Synd. Dette kommer til å svi lenge. Det er ikke så mange ganger at du har sjansen til å vinne på hjemmebane. Denne dagen er noe jeg vil huske resten av livet, sa 22-åringen til TV 2.

Heller ikke Edvald Boasson Hagen nådde helt opp. Han ble dessuten sperret på oppløpet og endte på 4.-plass.

– Jeg havnet litt for langt bak da spurten gikk. Målet var å støte litt før. Det var et greit trykk på oppløpet, men det hjelper ikke når du kommer for seint. Dert ble trangt der også, og jeg hadde flaks som ikke gikk ned. Vi får prøve igjen i morgen, sa Boasson Hagen etter etappen fra Risør til Kristiansand.

Fabio Jakobsen vant den første etappen fra Lindesnes til Grimstad, og nederlenderen beholder den lyseblå trøya som bevis på at han fortsatt leder rittet sammenlagt foran den avsluttende etappen torsdag mellom Farsund og Egersund. (©NTB)