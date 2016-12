Disse jentene fikk friidretts-stripend

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

STIPENDVINNERE: Anastasia Lunde og Ingvild Meinseth (foran fra venstre), Mai Brit Berge (bak fra venstre), Emilie Berge, Sara Dorthea Jensen, Line Myrestøl Johansson, Karoline Daland og Alaxandra Haver fikk stipend fra Friidrettsstiftelsen. Malin Mønsås var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Friidrettsstiftelsen/Jens Petter Christensen)

Disse jentene fikk friidretts-stipend

Jentene dominerer friidretten i Aust-Agder. Spesielt de dyktige og fremgangsrike jentene i Sørild FIK.

30.12.2016 kl 19:32

De har gjort seg sterkt gjeldende nasjonalt og internasjonalt i årets sesong. Dette ble ettertrykkelig dokumentert da Aust-Agder Friidrettsstiftelse delte ut årets stipender til sesongens beste utøvere under det tradisjonelle førjulsarrangementet. Der gjorde jentene rent bord! Fem stipender og fire inspirasjonspremier ble tildelt sju Sørild-jenter og to jenter fra Iveland IL. – Dere har alle imponert oss med fantastiske prestasjoner, sa stiftelsens leder Sven-Erik Hanssen da han delte ut stipendene. Han kunne gratulere med mesterskap, medaljer, norgesrekorder og internasjonale oppgaver. Han gratulerte også Sørild FIK med et imponerende hopp i lagserien, hvor klubben nå er på en flott 7. plass. Disse fikk stipend: Ingvild Meinseth, Sørild FIK: Gull på 200 m. og sølv på 100 m. i junior-NM, nr. 6 på 100m. og 200 m. i hoved-NM, nr. 5 på 100 m. i U18 Europamesterskapet og Norgesrekord på 100 m. Jenter 17 på 11.65. Karoline Daland, Sørild FIK: Gull på både 400m og 400m hekk junior-NM, gull 400m, 300m hekk og 800m i UM, sølv 400m hekk hoved-NM, nr. 5 400m hekk i U18 og norgesrekord jenter 17 på 600m med 1.30.70. Sara Dorthea Jensen, Sørild FIK: Gull 400 m og bronse 200 m i junior-NM, sølv 400 m i hoved-NM og deltakelse på Norges stafettlag på 4x400 meter under EM. Mai Brit Berge, Iveland IL: Sølv tresteg junior-NM og nr. 5 tresteg i hoved-NM. Emilie Berge, Iveland IL: Gull i junior-NM i mangekamp. Disse fire fikk en spesiell inspirasjonsgave for imponerende resultater: Anastasia Lunde, Sørild FIK: Bronse 100 m. og 200 m. i UM. Malin Mønsås, Sørild FIK.: Bronse 100 m. i UM. Line Myrestøl Johansson, Sørild FIK: Sølv 100m hekk i UM. (Satser på mangekamp, men skadet store deler av sesongen) Alexandra Haver, Sørild FIK: Bronse mangekamp i UM. På vegne av Friidrettsstiftelsen Aust-Agder: Jens Petter Christensen