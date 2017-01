Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Disse fikk heder på Granes årsfest PÅ ETT BRETT: Her er prisvinnerne samlet i Arendal Kulturhus under tilstelningen fredag kveld. (Foto: IK GRANE ARENDAL ALLIANSE) IK Grane Arendal Allianse gjorde stas på en rekke personer under årsfesten i kulturhuset. 20.01.2017 kl 21:46

Tre nye æresmedlemmer ble ropt frem til podiet: Kjersti Leikvangen Simonsen bidro på midten av 1990-tallet til å bygge opp igjen håndballen i Grane ved å starte opp igjen damelaget med noen andre spillere. Hun startet også opp et pikelag som skulle bli det mest suksessrike i klubbens historie. Leikvangen Simonsen påtok seg også ansvar for veteranlaget og laget i 5. divisjon, i tillegg til å være dommeransvarlig i klubben. Gunnar Dag Tørå har i over 50 år vært aktiv i o-gruppa, både i og utenfor selve løypa. I nesten hele perioden har han vært tillitsvalgt i ulike funksjoner. Han har blant annet hjulpet til som løypelegger, i kartproduksjon og i trenings- og rekruttarbeid. Bjørn Kittelsen var en del av det store Grane-laget i 1968-sesongen som kjempet om opprykk til 2. divisjon. På 1970-tallet trente han spillere frem til å bli kretsmestere. Senere brukte han mye tid på løypenettet rundt Birkenlund. Han har også gjort en gedigen dugnadsjobb på Bjønnes og i Granehallen. Trio fikk hederstegn Allan Larsen mottok Sparebanken Sørs utviklingspris for sitt virke i friidrettsgruppa, blant annet for Grane Games, Arendalsstafetten og Arendalslekene. Tre Grane-hjelpere mottok hederstegn: Vibeke Sporaland Knutsen (håndball), Tone Aansonsen (fotball) og Arne Dalsøren (fotball). Agderposten honnørskje gikk i år til Svein Taraldsen, trener for 2004-årgangen som han har gjort en «fremragende innsats» for, ifølge juryen. Graneprisene Granes ildsjelpris gikk til Yones Sharyari, Børre Aanonsen og Lisbeth Hushovd som fikk 5.000 kroner hver. Samme sum mottok Radon Pilana, Ingrid Vehusheia og Kaia Moland for talentprisen, mens Graneshallens styre ble tildelt stipend på 50.000 kroner fra Mangors fond. IK Grane Arendal Allianse har hele 1.100 medlemmer. annonse