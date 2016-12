Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Dette er Myggens nye trenerjobb TRENER: Erik «Myggen» Mykland blir trener for et lag som har ett mål for øye - Norway Cup-deltakelse. (Foto: Alexander Nupen) Den tidligere fotballkunstneren Erik «Myggen» Mykland har fått seg ny trenerjobb. 22.12.2016 kl 22:43

Tom Bucher Hansen

Tlf: 37 00 37 11 – Dette gleder jeg meg til, sier han. Frem til juli/august neste år i skal han sammen med Rolf Choi Tenold trene ti flyktninger og ti norske ungdommer som skal jobbe mot ett felles mål: Verdens største fotballturnering for ungdom, Norway Cup. Det var VG Partnerstudio som først omtalte saken torsdag. Norway Cup – Vi skal danne et fotballag som skal trene frem mot deltakelse på Norway Cup til sommeren, sier Rolf Choi Tenold, som er daglig leder i Streetfootball Norway. Prosjektet har fått navnet «Fotballkompis», og er et underprosjekt av Røde Kors Ungdoms «Flyktningkompis» – et samarbeid mellom Røde Kors Ungdom, Streetfootball Norway og Rema 1000. Integrere Ifølge VG Partnerstudio er hovedmålet med prosjektet å integrere enslige flyktninger. Målet er også at de skal integreres og inkluderes i det norske samfunnet ved å bli kjent med og være sammen med norske ungdommer ukentlig. Den 45 år gamle Risør-mannen med 78 landskamper (og to mål) i perioden 1990–2003 legger ikke skjul på at han gleder seg til å sette i gang. – Dette har jeg tro på – Jeg har stor tro på prosjektet. Vi er glade i sport, og vi er også glade i mennesker. Uansett språk og hudfarge. Og når vi i tillegg kan konkurrere, er det er en ekstra gulrot. Forskjellene forsvinner på fotballbanen, og personlighet kommer frem. Og når fløyta går i slutten av en kamp, har man kommet nærmere hverandre. Det er derfor vi gjør dette, sier «Myggen» til VGP. På Ullevaal Trine Munkvold Lindset, nasjonal prosjektkoordinator for «Flyktningkompis» i Røde Kors, sier følgende til nettstedet. – Flyktningkompis» er en målrettet satsing med diverse aktiviteter mot bosatte flyktninger og enslige mindreårige. Nettverk og venner er veien inn i det norske samfunnet, og vi har aktivitetstilbud for dem på mottak. Men vi så at vi kunne gjøre mer, og innså at idretten er en arena for integrering og inkludering. Myggen & Co starter opp i februar med trening, og de første treningene vil være på Ullevaal stadion – for øvrig i samarbeid med Norges Fotballforbund.