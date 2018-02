Det ble med drømmen for ØIF Arendal ER A POENG: Josip Vidovic og ØIF Arendal er a poeng med Elverum etter at ELverum slo Bodø lørdag kveld. (Foto: Alexander Nupen) annonse ØIF Arendal hadde håpet på et lite mirakel i Terningen Arena på Elverum lørdag kveld. Men det ble med drømmen. 03.02.2018 kl 21:45 (Oppdatert 22:28)

Tom Bucher Hansen

I lørdagens eneste eliteseriematch vant nemlig Elverum 32-25 over Bodø HK på hjemmebane.

Dermed puster «laget fra skogen» arendalittene i nakkehårene ettersom laget til Michael Apelgren tok to poeng og dermed kom opp på samme poengsum som Elverum (21 poeng).

ØIF Arendal spiller som kjent søndag. Da venter Bækkelaget i Sør Amfi (kl. 18.00).

I tillegg spilles Kolstad – Fyllingen og Sandnes – Nøtterøy, mens Falk slo Drammen overraskende 22-18 onsdag.

1. divisjon menn

I 1. divisjon for menn ble det spilte to kamper lørdag. Verd å nevne er at Kristiansands IF (KIF), som kjemper en tøff kamp for å overleve i 1. divisjon, tapte 23-24 mot Follo på bortebane. I en annen kamp slo Nærbø Haslum IL 32-23.

1. divisjon kvinner:

Her spiller Grane-damene en svært viktig match borte mot Rælingen. Kampen går 18.00 og den kan du se på agderposten.no

Øvrige kamper søndag: Follo – Fana, Førde – Viking TIF, Skrim Kongsberg – Gjøvik, Fjellhammer – Aker.