Brochmann klar for Stabæk Brochmann: annonse Tonny Brochmann vraker videre Jerv-spill. Neste sesong spiller han på Nadderud. - Det er tungt å si farvel til Jerv, sier han til Agderposten. 21.12.2016 kl 15:05 (Oppdatert 21.12.2016 kl 16:47)

Jon Andreassen

Den anvendelige dansken har vært tydelig på at han ønsker å prøve seg på så høyt nivå som mulig, men har også vært åpen for å fortsette i Jerv. Nå er det imidlertid klart at Jerv mister sin toppscorer for andre året på rad.

- Nå sitter jeg med både og-følelse. Både glede og sorg. Dette er et steg opp, men det er tungt å si farvel til Jerv etter å ha hatt det så godt der, sier Brochmann til Agderposten.

Han forteller også at han ser frem til å ta fatt på en ny utfordring.

- Jeg måtte ta steget når jeg nå fikk sjansen. Neste år må jeg gjøre som jeg har gjort i år, og gjøre mitt beste for å hjelpe Stabæk på best mulig vis, forteller dansken, som har signert en toårs-kontrakt med Bærum-klubben, som for snaue tre uker siden slo Jerv i kvalik-finalen, og dermed spiller i eliteserien også neste år.

Jerv-toppscoreren sier det var Stabæk-trener Toni Ordinas som ble tungen på vektskålen for valget.

- Stabæk var tidlig ute med å melde sin interesse, og jeg syns Stabæk er et av de lagene i Norge som spiller leken fotball. Jeg hadde en god prat med treneren deres der han fortalte meg om hva han tenkte om spillestil og hvordan han ville bruke meg, og det hørtes bra ut, fortsetter Brochmann.

Det var FK Jerv som onsdag ettermiddag at toppscoreren neste år spiller i Stabæk-drakta.

"Vår danske midtbanespiller har signert kontrakt med Stabæk og forlater dermed Jerv etter en sesong. Valget for Tonny var vanskelig, men han ønsket å spille på øverste nivå - og har valgt å bli lagkamerat med vår tidligere toppscorer Ohi Omoijuanfo. Tonny takker hele klubben og alle supportere for en fantastisk tid i klubben!", skriver klubben.

I fjor var det Ohi Omoijuanfo som forsvant ut portene på Levermyr etter å ha levert en kjempesesong. Samme mann senket nylig Jerv med sine to scoringer i kvalifiseringsbataljen på Nadderud.