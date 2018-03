Brandsdal gir seg som Start-sjef: – Føler klubben står ved et veiskille GIR SEG: Starts administerende direkør Even Øgrey Brandsdal, her etter 1. divisjonskampen mellom Start og Elverum på Sør Arena. (Foto: NTB scanpix) annonse Even Øgrey Brandsdal takker for seg som administrerende direktør i IK Start. 28.03.2018 kl 11:01 (Oppdatert 11:01)

Tarald Reinholt Aas

Brandsdal har vært ansatt i klubben siden mai 2013. På en pressekonferanse onsdag, annonserte Start-direktøren at han trekker seg:

– Jeg føler klubben nå står ved et veiskille. Vi har vært ute på en veldig lang reise og jeg føler vi nå har løpt over målstreken. Så var spørsmålet om jeg var klar for å legge ut på en ny reise, og da følte jeg tiden var inne for å prioritere litt annerledes i livet mitt, sier Even Øgrey Brandsdal, gjengitt av IK Start.

– Klubben har aldri hatt større forutsettinger for å lykkes enn nå. Vi har mye god kompetanse på plass, både i administrasjonen og i det sportslige apparatet. Jeg føler at jeg nå kan gi meg på topp, og jeg er stolt over å kunne forlate en så velfungerende klubb. Start vil alltid være en del av meg, så nå ser jeg frem til å nyte dette som supporter fremover, uttaler Brandsdal.

– Var avgjørende

Christopher Langeland er styreleder i Start En Drøm. Han uttrykker takknemlighet for jobben Brandsdal har lagt ned for klubben.

– Han var helt avgjørende for at vi skulle gå inn i Start i fjor, og vi har jobbet tett sammen det siste året. Vi har også blitt gode venner. Vi må respektere avgjørelsen hans, han har stått på i en ufattelig krevende jobb i fem år, sier Langeland.

Han kommer fremover til å fungere som arbeidende styreleder, mens Even Øgrey Brandsdal fortsatt vil være tilgjengelig ved behov.

Pressekonferansen ble holdt klokken 10 på Sparebanken Sør Arena.

