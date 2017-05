Børufsen-dobbel da Start snudde 0-1 til 4-1 START-JUBEL I VESTERLED: Espen Børufsen (med svart front) var sterk delaktig i at Start snudde 0-1 til 4-1-seier over Florø lørdag. (Foto: NTB scanpix) KAMPRAPPORT: Fotball 1. divisjon menn: Florø – Start 1-4 (1-2) 1.576 tilskuere Mål: 1-0 Runar Hove (16), 1-1 Espen Børufsen (21), 1-2 Denny Antwi (39), 1-3 Børufsen (58), 1-4 Abubakar Ibrahim Aliyu (82). Gult kort: Simon Andreas Larsen, Erlend Segberg, Start, Monir Benmoussa, Florø. Dommer: Marius Hansen Grøtta. Starts lag: Håkon Opdal – Eirik Wichne (Jens Kristian Skogmo inn 72.), Simon Andreas Larsen, Tapio Heikkilä, Henrik Robstad, Daniel Aase, Erlend Segberg, Gudmundur Kristjánsson (Nigel Reo-Coker inn 84.), Espen Børufsen, Dennis Antwi (Abubakar Ibrahim Aliyu inn 63.), Niels Vorthoren. annonse Start kom under 0-1 etter bare et kvarters spill mot Florø, men så våknet Espen Børufsen. 13.05.2017 kl 20:32

29-åringen fra Kristiansand førte an med to mål i Starts sterke 4-1-seieren over Florø i 1. divisjon lørdag.

Etter 16 minutters spill utlignet Runar Hove for Florø. Børufsen sendte Start i føringen fem minutter senere, og Dennis Antwi sørget for at Start tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 39 minutter. Det var Start-spissens tredje seriemål for sesongen.

Børufsen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 58 minutters spill, og innbytter Abubakar Ibrahim Aliyu økte til 4-1 åtte minutter før slutt.

Start har fem seirer på sine seks siste kamper.

Florøs Monir Benmoussa fikk gult kort. For Start fikk Erlend Segberg og Simon Andreas Larsen gult kort.

Etter lørdagens oppgjør har Florø syv poeng og Start 16 poeng.

Kampen ble dømt av Marius Hansen Grøtta. 1.576 tilskuere var til stede på oppgjøret på Florø stadion.

16. mai skal Florø møte Åsane, og Start møter Sandnes Ulf. (©NTB)