Ble kastet inn på mila – det gikk slik

GOD 10.000: Simen Spieler Nilsen, her fra et tidligere løp. (Foto: NTB scanpix)

Simen Spieler Nilsen gikk en grei 10.000 i VM enkeltdistanser. 11.02.2017 kl 13:34

Vidar Lorentsen

Arendals-løperen har aldri vært noen milesluker, men har gått sin personlige rekord på mila ned med over 20 sekunder denne sesongen. Han fikk gå den lengste distansen under VM enkeltdistanser siden Norge har en kvoteplass. Og Spieler Nilsen gikk sin nest beste 10.000 i karrieren da han i første par ble klokket inn på 13,35,24. Tiden var om lag åtte sekunder bak hans personlige rekord fra Inzell tidligere i år.