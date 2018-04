Birkeland avgjorde for Agder på NM-stafetten KNALLETAPPE: Lars Helge Birkeland gikk en forrykende sisteetappe på stafetten og sikret Agder gullet på mennenes NM i Lillehammer torsdag. (Foto: NTB scanpix) annonse Lars Helge Birkeland ble den avgjørende brikken da Agder vant NM-stafetten i skiskyting på Birkebeineren torsdag. Oslo og Akershus tok sølvet foran Hordaland. 05.04.2018 kl 20:18 (Oppdatert 20:18)



Ved siden av Birkeland gikk Espen Uldal, Lars Aasheim Svaland og Håkon Svaland på laget fra sør.

Buskerud med Vetle Sjåstad Christiansen, Pål Kristian G. Tufte, Martin Lindland og Erlend Bjøntegaard var klare favoritter, men måtte nøye seg med femteplassen i Lillehammer.

Laget ledet etter 1. etappe, men falt ned til 10.-plass etter den andre etappen hvor Tufte måtte tåle to bom. Hordaland med Martin Femsteinevik, Bjarte Solvang, Thomas Fenne og Erling Aalvik hadde overtatt føringen foran Oslo og Akershus.

Inn til tredje veksling hadde Johannes Dale tatt Oslo og Akershus i ledelsen foran Hordaland og Rogaland. Sindre Fjellheim Jorde, Dale, Endre Strømsheim og Sturla Holm Lægreid gikk på laget.

Laget var i ledelsen foran den siste og avgjørende etappen, men landslagsløperen Birkeland slo til og banket Lægreid på siste skyting. Oslo og Akershus hadde en ledelse på 37 sekunder inn til skytingen, men Birkeland gikk ut 8,7 sekunder foran og økte på det siste strekket.

Sogn og Fjordane hadde Johannes Thingnes Bø som ankermann, men havnet litt for langt bak på de første etappene. Bø gikk ut på 18.-plass og hadde 10.11 minutter å ta inn på Oslo og Akershus i teten, men han klarte bare å avansere en plassering til slutt. Han tapte over et halvt minutt til vinnerlaget.

