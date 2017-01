Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Både Olsbu og Birkeland til VM Gull: Marte Olsbu er tatt ut på VM-laget i skiskyting. Dermed kan det bli nye, store øyeblikk, som her da frolendingen gikk inn til VM-gull på stafetten i Holmenkollen i fjor. (Foto: NTB scanpix) Mandag kom bekreftelsen – både Marte Olsbu og Lars Helge Birkeland er tatt ut i den norske VM-troppen i skiskyting. Dermed kan det bli nye magiske VM-øyeblikk fra fylkets skiskyttere. 16.01.2017 kl 16:17

Thomas Skjeggedal Thorsen

– Hvem som skal gå de ulike distansene under mesterskapet blir bestemt senere. Dette er første uttak til VM-troppen, sier Morten Aa Djupvik i en pressemelding fra Norges Skiskytterforbund. Også med: Lars Helge Birkeland fikk ønsket oppnådd og blir med den norske troppen til VM i Hochfilzen. Foto: NTB scanpix Her bekreftes det altså at begge skiskytterne fra Aust-Agder, Marte Olsbu og Lars Helge Birkeland er tatt ut til VM, som går i Hochfilzen i februar. Birkeland sa til Agderposten før helgen at han hadde tro på at han stilte sterkt med tanke på uttaket, og nå kom den endelige beskjeden. De øvrige som er tatt ut på kvinnesiden er Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fanny Horn Birkeland (som er gift med Lars Helge Birkeland), Hilde Fenne og Kaia Wøien Nicolaisen. På herresiden, i tillegg til Birkeland, er Ole Einar Bjørndalen, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen tatt ut. Djupvik, som er idrettssjef i skiskytterforbundet, sier i pressemeldingen at det på herresiden er tett løp om VM-plassene.