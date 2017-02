18-åring herjet igjen - øyner landslag 12 mål: Cecilie Løvdal med dusinet fullt mot RIL. (Foto: Alexander Nupen ) Kampfakta: Håndball:

2. divisjon kvinner avdeling 3:

Grane Arendal - Randesund 30-20 (16-7)

Sparebanken Sør Amfi, 150 tilskuere

Toppscorer Randesund: Silje Nordby, 5 mål.

Utvisninger: Grane 3 x 2 min., Randesund 5 x 2 min.

Dommere: Christoffer Fjeldskår og Tim-Nicolai Fjellvang.

Granes lag og mål:

Inga Presker, Susanne Andersson, Marie Aas - Ingrid Vehusheia 1, Kari Anne Hansen 5, May-Linn Mortensen 2, Cecilie Guttormsen, Marthine Drange Jørgensen, Sanne Andrea Andreassen 1, Hedda Grude 1, Kaia Bilstad 3, Anne Lin Solvang 3, Siri Aaserud 2, Cecilie Løvdal 12.

annonse Granes 2. divisjonsjenter vant med 10 mål mot Randesund da en 18-åring stjal showet. Nå venter Cecilie Løvdal på innkalling til juniorlandslaget. 04.02.2017 kl 17:45 (Oppdatert 20:02)

Alexander Nupen

Tlf: 915 25 942

Cecilie Løvdal var kampens store spiller i 30-20-seieren til serielederen i 2. divisjon.

18-åringen satte inn hele 12 mål i lørdagens kamp, og det til tross for at hun følte seg pjusk.

Da lagvenninnene takket publikum, var Løvdal en tur i garderoben.



- Jeg har så vondt i magen i dag. Jeg var litt redusert, men kjempegøy at jeg fikk det til likevel. Dette var veldig bra jobbet av oss. Vi må vinne resten av kampene for å rykke opp, mener Løvdal.

Gjennombrudd

Tenåringen fra Bjorbekk har fått sitt gjennombrudd i seniorhåndballen denne sesongen. Nå kan det vanke samling med landets beste juniorspillere i hennes årsklasse (LK 98). Et landslagsuttak er like rundt hjørnet.



- Der ønsker jeg å være med, sier Løvdal spent.



Kenneth Gabrielsen, som både trener Vipers Kristiansand og juniorlandslaget, skal ha gitt henne gode skussmål.



- Han sa at jeg har utviklet meg mye, forteller Løvdal som ikke har landskamper for Norge.

Hun har imidlertid vært på regional landslagssamling tidligere, som ØIF-spiller.

Løvdal har en fryktet skuddarm. Hun roser lagvenninnene for fremgangen på banen.



- Vi har et veldig godt lag som spiller meg opp, slik at jeg kan skyte som jeg vil. Rykker vi opp til 1. divisjon så blir jeg i Grane. Hvis ikke kan kanskje Vipers være en mulighet. Jeg trente med de som 14-åring. Men det er her i Arendal jeg helst vil spille, forklarer 18-åringen.



- Cecilie har tatt et veldig stort steg fra i fjor og er blitt en av våre viktigste spillere. Nå presterer hun i hver kamp. Hun er en reflektert ung dame som er langt fremme med sin håndballforståelse. Hun kan absolutt bli en eliteseriespiller. Blir hun tatt ut på juniorlandslaget, er det bare å klappe i hendene. Da gjør vi noe riktig, sier Grane-trener Kjetil Øygarden.

En rekke debutanter

Arendalittene ledet 16-7 til pause over Randesund, og da virket to poeng helt i boks for vertene i Sør Amfi.

Randesund kappet forspranget til seks mål (14-20) etter 12 minutter av 2. omgang, men hjemmeseieren var aldri truet etter pause.



Grane-trener Øygarden brukte anledningen til å slippe utpå flere A-lagsdebutanter.



- Vi hadde sju jenter 18-spillere fra egen stall og by i aksjon i dag. Jeg er veldig fornøyd med at rekrutteringen blomstrer. Filosofien vår er bygge lokalt, sier han.

Grane fikk et forsprang på to poeng til serietoer Våg før kristiansanderne har spilt like mange kamper.



Avdelingsvinnerne i 2. divisjon skal ut i interne kvalifiseringskamper om opprykk til 1. divisjon.