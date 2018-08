14-åring scoret da Jerv knuste Arendal i andrelagsduellen Scorer: Luke Ferreira spilte en solid kamp og scoret to av målene i 4-0-seieren. (Foto: Elisabeth Grosvold) Runden og tabell i 4. divisjon Jerv 2 var det klart beste laget da de gjestet Norac Stadion og Arendal 2 mandag kveld. 06.08.2018 kl 22:05 (Oppdatert 06.08.2018 kl 22:15)

Øystein Bjerkestrand

Begge lag stilte med et lite knippe A-lagsspillere fra start. Arendal med blant andre Thompson Ekpe, Fabian Ness og Jakob Rasmussen, mens Jerv hadde med Luke Ferreira, Tor Arne Skimmerland Aasheim, Thomas Zernichow og den nye keeperen Marc August Johannes Nordqvist, for å nevne noen.

Luke Ferreira scoret de to første målene for Jerv, mens Vegard Somdal la på til 3-0. 4-0-scoringen var det 14 år gamle Noah Beisland Chalchoul som sto for. 2003-modellens scoring ble den siste i kampen.

Ifølge Reidar Berg Vaule, som ledet Jerv-laget sammen med Jørgen Ferstad, var Jerv det klart beste laget og vant fortjent.

Fabian Ness skal ifølge rapportene ha hinket av banen etter halvspilt første omgang, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

Med seieren er Jerv 2 oppe på 21 poeng, kun poenget bak Arendal 2. Fløy 2 leder 4.-divisjonsavdelingen.