Får ikke sove - ringer politiet BRÅK: En gravemaskin forstyrret natteroen. (Foto: Illustrasjon/Vidar Fløde) En gravemaskin og høy musikk har forstyrret natteroen på Agder natt til torsdag. 12.10.2017 kl 08:45

Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 - Det har vært en stille natt i Agder hvor det kun er meldt om påkjørte dyr og noen som ikke har fått sove og derfor må ringe politiet, opplyser Agder-politiets operasjonssentral på Twitter torsdag morgen. - Det skjer helst i helgene, men denne natten har det vært tre henvendelse, utdyper operasjonsleder Martin Ugland overfor Agderposten. Ifølge Ugland er det et nachspiel hos naboen, en gravemaskin i arbeid i sene nattetimer og høy musikk, som er årsaken til henvendelsene til Agder-politiet natt til onsdag. - Slik er det dessverre hele tiden. Det skader ikke å utvise litt sunn fornuft og tenke på naboen dersom man driver med støyende aktivitet utpå kvelden, sier Ugland. Det har vært en stille natt i Agder hvor det kun er meldt om påkjørte dyr og noen som ikke har fått sove og derfor må ringe politiet — Politiet i Agder (@politiagder) October 12, 2017