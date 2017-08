Ble fotgjengere etter å ha brutt 50-sonen To bilførere måtte fikk sine førerkort beslaglagt etter UP-kontroll. 23.08.2017 kl 12:43

Bjørn Atle Eide

Kontrollen ble avholdt på fylkesvei 42 ved Hynnekleiv i Froland kommune onsdag formiddag.

Kl. 11.49 melder Agder-politiets operasjonssentral at Utrykningspolitiet (UP) har beslaglagt to førerkort etter fartsovertredelser.

- Høyeste hastighet var 79 km/t i 50 sone, melder Agder-politiet på Twitter.