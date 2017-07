Yr eller Storm? Denne appen er best Finvær: Noen ungdommer brukte tirsdagens sommervarme på å hoppe i Nidelva fra brua over til Gervoldsøy. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) annonse Tabloidavisen VG har konkludert: Yr er bedre enn Storm. Selv om begge værappene melder feil vær over halvparten av gangene. 18.07.2017 kl 19:58 (Oppdatert 20:42)

Værapper er populære verktøy når man skal planlegge dagen. Men hvor nøyaktige er de egentlig?

VG har testet de to dominerende værappene på fem ulike steder i Norge over fire dager. Der fikk de poeng ut fra hvor ofte de meldte riktig vær, både på langtidsvarsel og sekstimers-varsel.

Tallene viser at Yr hadde 45 prosent riktige varsler, mens Storm scoret riktig bare på 37,5 prosent av sine. Da var det lagt inn en feilmargin på to grader.

Jørn Kristiansen er avdelingsdirektør ved Meteorologisk institutt. Han er glad for at Yr stikker av med seieren da det er de som leverer tallene til appen, mens opplever det som vanskelig å formidle været på en god måte.

- Tenk deg at du bor på et sted med skyer i horisonten, men du har klar himmel over deg. Er det da skyet eller klart vær? Her tolker folk været forskjellige, og det gjør at det er krevende for oss å velge værsymbol, sier han til VG.

Han understreker at det er vanskeligere å spå være på denne tiden av året, enn hva tilfellet er om vinteren.

Statsmeteorolog John Smits har dette å si om de sprakende meldingene:

- Det er mange som sender e-post til Yr når meldingen virker feil. Det hender jo at det er helt skivebom i værmeldingen, og da har man lov til å bli sint, synes jeg, men det skjer heldigvis ikke så ofte.

Meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo, taperen av konkurransen, mente på sin side at fire dager er en altfor kort periode å teste været gjennom.

- Fire dager har ikke statistisk signifikans. Jeg synes dere burde testet minst en måned, sier han.