Widerøe og Norwegian skal samarbeide på norske kortbaneruter TAR AV: Et Widerøe-fly på Værnes lufthavn. Selskapet skal nå samarbeide med Norwegian på kortbaneruter i Norge. (Foto: NTB scanpix) annonse Flyselskapet Widerøe inngår samarbeid med Norwegian på norske kortbaneruter. Samarbeidet gjør det mulig å bestille kombinasjonsreiser med de to flyselskapene – blant annet fra Kjevik. 26.01.2018 kl 11:37 (Oppdatert 11:43)

NTB

Widerøe opplyser at den nye avtalen gjelder Widerøes kortbaneruter og Norwegians innlandsruter. For reisende vil det være mulig å bestille kombinasjonsreiser med Widerøe og Norwegian fra mars 2018.

– Widerøe gjør flere ting for å sikre at kunder på små steder skal ha et godt tilbud. Vi fortsetter det gode samarbeidet med SAS, oppretter nye direkteruter og inngår samarbeidsavtale med Norwegian på kortbanenettet, opplyser selskapet.

Ifølge Widerøe vil den nye avtalen sikre Widerøes kunder større valgmulighet hva gjelder reiserute, tidtabell og pris. Såkalt gjennomgående billetter vil gi kunden langt kortere reisetid – ifølge Widerøe vil minimum tid mellom avganger reduseres fra 2 timer til 30 minutter på alle lufthavner unntatt Oslo Gardermoen, der minimumstiden mellom avganger blir 45 minutter.

Sjekker inn helt fram

Reisende vil nå kunne sjekke inn bagasje helt fram til bestemmelsesstedet i Norge. Avtalen innebærer samtidig at passasjerer ivaretas ved kanselleringer eller forsinkelser underveis.

– Widerøe jobber uavbrutt med å bedre flytilbudet for våre kunder ute i Distrikts-Norge. Vi beholder vårt gode samarbeid med SAS og kunden får flere reisealternativer å velge mellom. I sum vil dette gi et bedre tilbud, så dette blir bra for Widerøes kunder, sier Christian Skaug, direktør for Network & Pricing i Widerøe.

Avtalen er inngått i tråd med bestemmelsene i anbudsavtalen mellom Widerøe og Samferdselsdepartementet.

Følgende ruter er inkludert i avtalen: