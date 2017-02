Vurderte å sperre bakke etter glatt trøbbel

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KAOS: Bilene kommer ingen vei i Engekjærveien i Arendal. (Foto: Elisabeth Grosvold) SPERRER BAKKEN: Politiet satte bilen på tvers, for å hindre for ei å kjøre opp Engekjærveien. (Foto: Elisabeth Grosvold) Bilene kom hverken opp eller ned i Engekjærveien i Arendal, og politiet vurderte lenge om de skulle sperre bakken for å hindre flere bilister i å sette seg fast, skli ut eller kollidere. 08.02.2017 kl 09:03 (Oppdatert 17:22)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Bakken er en av hovedveiene mellom Nyli og Arendal og svært bratt. Flere tidligere vintre har den vært sperret for trafikk i de glatteste periodene, og det ser den ut til å bli nå også. – Det er helt kaos, bare se på bildet, sier Agderpostens fotograf, Elisabeth Grosvold fra stedet. Politiet er på vei for å sjekke stedet , det samme er kommunen. Så kommer vurderingen om den skal sperres. I denne 40-sonen råkjører 3.200 bilister i døgnet I denne 40-sonen råkjører 3.200 bilister i døgnet Råkjøring er neppe et problem der i dag. Hvordan takler du snøværet? #agderposten.