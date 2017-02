Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vurderer å sperre bakke etter glatt trøbbel KAOS: Bilene kommer ingen vei i Engekjærveien i Arendal. (Foto: ELisabeth Grosvold) annonse Bilene kommer hverken opp eller ned i Engekjærveien i Arendal, og politiet er på vei for å hindre flere i å sette seg fast. 08.02.2017 kl 09:03 (Oppdatert 09:36)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Bakken er en av hovedveiene mellom Nyli og Arendal og svært bratt. Flere tidligere vintere har den vært sperret for trafikk i de glatteste periodene, og det ser den ut til å bli nå også. – Det er helt kaos, bare se på bildet, sier Agderpostens fotograf, Elisabeth Grosvold fra stedet. Politiet er på vei for å sjekke stedet , det samme er kommunen. Så kommer vurderingen om den skal sperres. Bakken er også et sted det råkjøres mye, uten at kommunen vet hvordan de skal hindre det. Råkjøring er neppe et problem i dag der. Hvordan takler du snøværet? #agderposten. annonse