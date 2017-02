Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Voldsepisode i p-hus: Mann siktet for drapsforsøk VOLDSEPISODE: Politiet sikrer spor på stedet der voldsepisoden skjedde. (Foto: NTB scanpix) Mannen skal ifølge Fædrelandsvennen ha gått løs på kona med et brekkjern i Kilden-parkeringshuset i Kristiansand. 06.02.2017 kl 22:42

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 NTB – Kvinnen er fortsatt alvorlig skadd, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB mandag kveld. – Vi er nå ferdige med den tekniske etterforskningen og bevissikring på åstedet. Det foregår fortsatt taktisk etterforskning i form av avhør, opplyser operasjonslederen. En mann ble pågrepet i nærheten av åstedet mandag ettermiddag. Fædrelandsvennen får opplyst av politiadvokat Hellek Rue ved Agder politidistrikt på at den antatte gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk. Rue vil ikke kommentere Fædrelandsvennens opplysninger om at mannen skal ha angrepet kvinnen – hans kone, ifølge Fevennen – med et brekkjern. Politiet har hittil vært tilbakeholdne med opplysninger av hensyn til etterforskningen, skriver NTB. – Vi går ikke ut med om det er en relasjon mellom kvinnen og mannen. Vi vil heller ikke si noe om alderen på de involverte eller hva slags redskap som ble brukt, sa operasjonsleder Hyberg til NTB tidligere på kvelden. Voldsepisoden skjedde i Kilden parkeringshus, som ligger på Odderøya sør for Kristiansand sentrum. Politiet fikk melding om voldsepisoden like etter klokken 16 mandag. (©NTB) annonse