Vogntog kjørte på rådyr – varebil krasjet i vogntoget KRASJET: Bilen til høyre braste inn i traileren som måtte bråbremse for et rådyr. (Foto: ELISABETH GROSVOLD) Politiet meldte om trafikkulykke på E18 ved Dalen i Arendal onsdag kveld. 11.01.2017 kl 23:22 (Oppdatert 07:12)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt skrev på Twitter at ulykken har skjedd på E18 ved Dalen i Arendal. – Nødetater er på vei, melder operasjonsleder. Ulykken skal ha skjedd da vogntoget kjørte på et rådyr og bremset opp. En varebil ttraf vogntoget bakfra. Ifølge politiet er det store materielle skader. – Fører av personbilen kjøres med ambulanse til legevakt for sjekk, skrev politiet. Rådyret måtte avlives av viltnemnda.