Vogntog kjørte på rådyr - personbil krasjet i vogntoget

KRASJET: Bilen til høyre braste inn i traileren som måtte bråbremse for et rådyr. (Foto: ELISABETH GROSVOLD)

Politiet melde rom trafikkulykke på E18 ved Dalen i Arendal onsdag kveld. 11.01.2017 kl 23:22 (Oppdatert 11.01.2017 kl 23:52)

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt skriver på Twitter at ulykken har skjedd på E18 ved Dalen i Arendal. - Nødetater er på vei, skriver operasjonsleder. operasjonsleder skriver at at vogntog har kjørt på rådyr og har bremset opp. Personbil har da kjørt i vogntoget bakfra. Ifølge politiet er det store materielle skader. - Fører av personbilen kjøres med ambulanse til legevakt for sjekk, skriver politiet. Rådyret må avlives av viltnemnda. annonse