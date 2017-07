Vogntog i fare for å velte i skråning Sklei ut: Vogntoget står i fare for å velte, men holdes i sjakk av et annet vogntog. (Foto: Endre Nodeland) annonse Alt gikk ikke etter planen da to vogntog møtte hverandre i en sving på fylkesvei 405 i Iveland. 21.07.2017 kl 14:55 (Oppdatert 15:04)

Et vitne forteller til fvn.no at semitraileren sklidde ut av veien da de to vogntogene skulle passere hverandre.

– Vi har fått beskjed om at det var to trailere som skulle møtes i en sving. Men det er jo i utgangspunktet alt for trangt for trailerne på disse veiene, derfor måtte de ene traileren kjøre ut av veien for å unngå å treffe den andre. Deretter skal traileren nesten ha veltet, sier Endre Nodeland.

Dermed ble det ene vogntoget stående i skråningen, og står i fare for å velte.

Vogntoget er sikret av et annet vogntog, og politiet venter nå på at bilberging skal sørge for at vogntoget ikke velter. I påvente av berging er veien stengt i begge kjøreretninger og det er etablert omkjøring. Det vil trolig ta litt tid å få vogntoget på veien igjen.

Hendelsen skjedde i nærheten av Vatnestrøm rundt klokken 1325.