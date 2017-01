Vogntog braste 100 meter ned skrent i Telemark

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Vendy Berg Hegle (Varden)

Tlf: 452 58 891 Ulykken skjedde ved Liosvingen på riksvei 38 mellom Åmot og Dalen i halv tre-tiden natt til tirsdag. En tungtransportsjåfør mistet kontrollen på glatt føre og vogntoget braste rett fram i en sving og gjennom autovernet. Bilen fortsatte utfor lia og landet mot noen trær i steinura 100 meter nedenfor veien, ifølge Telemark-politiet på¨Twitter. – Hadde utrolig flaks En tilfeldighet gjorde at den 47 år gamle sjåføren fra Bulgaria utrolig nok kom uskadd fra ulykken. – Han hadde utrolig flaks, for da vogntoget braste gjennom autovernet åpnet den høyre døra seg og han fikk hoppet ut av vogntoget som fortsatte nedover lia, opplyser operasjonsleder Vidar Aaltvedt. Politi og ambulanse rykket ut til ulykken. Omfattende bergingsjobb Arbeidet med å berge vogntoget blir påbegynt tirsdag når det er lyst. – Det blir en omfattende jobb. Den ligger foreløpig usikret, og kan begynne å rutsje videre nedover, sier Aaltvedt. Det er uvisst hva den er lastet med, men det er ingen ting som tyder på at det er snakk om farlig gods, ifølge operasjonslederen. Det glatt i området hvor ulykken skjedde. Utover dette, har ikke politiet fått meldinger om problemer på glatta.