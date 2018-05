Vitne fikk mann med kniv i ryggen på døra ALVORLIG SKADET: To personer ble funnet alvorlig skadd litt utenfor sentrum i Flekkefjord i Vest-Agder seint torsdag kveld. Politiet vet foreløpig ikke hva som har hendt. (Foto: Erik Thime / Avisen Agder / NTB scanpix) annonse Etter funnet av to hardt skadde personer i Flekkefjord torsdag kveld, er Kripos på vei til Agder. En person er pågrepet i saken. 04.05.2018 kl 06:24 (Oppdatert 08:52)

Politiet fikk melding klokken 22.30 torsdag kveld om at to personer ble funnet alvorlig skadd. Et vitne fortalte Avisen Agder om at en mann av utenlandsk opprinnelse kom til boligen hans med tydelige skader i ansiktet og med en slags tapetkniv stikkende ut av ryggen. Ute, ikke langt fra huset lå det en annen mann også alvorlig skadd.

Pågrepet

Kripos ble utkalt til Flekkefjord, og det ble iverksatt full etterforskning på stedet. Litt over klokka 7 fredag morgen gikk politiet ut med at de har pågrepet en person

– Rundt klokken 6.14 fredag morgen ble en person pågrepet i Flekkefjord, siktet for å stå bak handlinger som førte til at to personer av utenlandsk opprinnelse nå ligger alvorlig skadd på sykehus, sier seksjonsleder ved felles etterforskning i Agder politidistrikt, Leif Vagle.

– Vi er på et tidlig stadium i etterforskningen, så vi har ikke det hele og fulle bildet av saken. Først når det er foretatt krimtekniske undersøkelser, avhør av vitner, den mistenkte og fornærmede, vil vi sannsynligvis kunne si noe mer om hendelsesforløp og motiv, sier Vagle.

Den ene personen ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, mens den andre ble sendt til Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Fredag morgen er begge de skadde på operasjonsbordet.

Ikke fra området

Hendelsen skjedde i Snerthammerveien like på utsiden av Flekkefjord sentrum. Vitnet som Avisen Agder snakket med, skal ha hørt hyling og oppfattet at en slåsskamp hadde funnet sted. Han skal også ha sett en person liggende i en grøft på utsiden.

– Den skadde virket redd og oppkavet. Han bor ikke i området, og jeg skjønner ikke hva han eller den andre gjorde i området her, sier vitnet til avisen.

– Kripos er på vei til Flekkefjord og vil bistå med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor de to skadde ble funnet. Vi har etablert et etterforskningsteam med egne krimteknikere og etterforskere, samt at vi har ulike operative tiltak i området, sier Vagle.