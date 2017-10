Vipps var nede i fire timer

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

NEDE: Betalingstjenesten Vipps ligger nede torsdag morgen. (NTB scanpix)

Pengeoverføringstjenesten Vipps er i drift igjen etter å ha vært nede i over fire timer. Det bekrefter DNB på sin Facebook-side. 12.10.2017 kl 09:44

NTB Banken oppgir foreløpig ikke årsaken til at tjenesten var nede i flere timer. Ifølge VG var tjenesten nede siden klokken 4.45 natt til torsdag. Rett etter klokken ni torsdag morgen opplyser banken at Vipps fungerer igjen. Det har vært problemer med nedetid på Vipps flere ganger denne høsten. (©NTB)

