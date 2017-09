Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Vinkelsliper og bor irriterte naboer: Politiet rykket ut og beordret en slutt på søndagsbråket Politi: Bildet er brukt som illustrasjonsfoto. (Foto: Arkivfoto) annonse Søndag ettermiddag måtte politiet gripe inn og avslutte arbeid som forstyrret helligdagsfreden på to steder i Grimstad. 03.09.2017 kl 18:35 (Oppdatert 18:37)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Det ene tilfellet med støyende søndagsarbeid var bråk fra en kompressor i Lauvstølveien klokken 13.40. Politiet rykket ut til stedet og avsluttet arbeidet. - Patruljen meldte tilbake at det var boring av hull i forbindelse med sprenging på privat området, forteller operasjonsleder Lars Hyberg. Støyende vinkelsliper Det andre tilfellet av arbeidsstøy, kom tidligere på dagen. Politiet mottok klagemeldingen klokken 12.40. - Arbeidet som skapte støy ble gjort i forbindelse med en jobb på en butikk. Vi mottok klager i forhold til bruk av en vinkelsliper, forteller Hyberg Operasjonslederen forteller at jobben som ble utført utendørs ved butikken ble avsluttet og arbeidet fortsatte innvendig. LES OGSÅ Klaget på naboen som støvsugde bilen i Arendal på en søndag Forbud mot bråk I paragraf 3 i loven om helligdager og helligdagsfred står det "på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm." Formålet med loven er å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

annonse