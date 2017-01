Vil varme Arendal med ny vinterfestival

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

RYTMER OG DANS: Bølgen dansestudio deltar på åpningen av årets Vinterfestival, slik de gjorde i fjor. Men i år er åpningsarrangementet flyttet til Kanalplassen. (Foto: ) Vinterfestivalen Tid: 25.-29. januar 2017

Sted: Flere steder i Arendal sentrum.

En festival for barn, ungdom og voksne, med vinteraktiviteter og kulturopplevelser.

En samling av byens arrangementer og aktiviteter under én festival-paraply for å skape liv, lys og lyst i byen vinterstid. Den siste uka i januar er det Vinterfestival igjen i Arendal. 10.01.2017 kl 11:09

Inger Stavelin

Inger Stavelin

Tlf: 916 48 412 Vinterfestivalen er en paraply over en hel mengde ulike arrangementer som klumper seg sammen for å gi varme og glede i Arendal sentrum midtvinters. Mye av programmet er gjenkjennbart fra år til år. Det betyr at mange vet at de har noe å glede seg til. Tjuvstart onsdag I år tjuvstarter Kitchen & Table på Clarion Hotel Tyholmen allerede onsdag den 25. med Afterwork med Kahoot-quiz. Obs-varsel: Ta med mobiltelefon! Det er torsdag ettermiddag at selve åpningsseremonien er, på Kanalplassen. Her deltar Bølgen Dansestudio, det blir DJ, gratis pølser, brus og toddy og mye mer, lover festivalens nettside. Ellers kommer «Bymusikantene fra Bremen» til teatersalen på Kilden på Kanalplassen torsdag formiddag og spiller to forestillinger for barn fra 3–6 år. Les fra 2016-utgaven: Her legges skiløypa i sentrum | Her legges skiløypa i sentrum | Hvem kan slå OL-mester Aamodt i Arendal? Tango og milonga Torsdagen starter Arendal tangoklubb opp to kurs, et i tango og et i milonga. Instruktører er Pablo Fidanza og Julia Marini, og kursene går over tre kvelder. For tiende gang blir det Pecha Kucha-arrangement i Arendal. Folk som brenner for noe får mulighet gjennom 20 bilder x 20 sekunder – på Kitchen & Table. Fredag er det premiere – da spiller Teater Felicia det nye teaterstykket «Musestille» for første – og andre – gang. Isskulpturkurs Det er blitt tradisjon at Arendal Vinterfestival inviterer barn til å komme til sentrum med ferdiglagde små is-skulpturer, som plasseres i fontenen på Torvet. Kunstpedagog og isskulptør Jan-Erik Sørenstuen tilbyr kurs i forkant. Fredag monteres skulpturene. Standuppremiere Fredag har Stand Up Sørlandet premiere på Madam Reiersen. Her kommer noen av de vittigste på landets standupscene, ifølge programmet. Arendal bluesklubb inviterer til blueshelg på Barrique, med Baard Rannekleiv Band fredag kveld og Thomas F Band på lørdagskvelden. Lørdag blir det familiedag på Torvet fra kl 10.30. Bringsverdbakken kommer, og da blir det barneskirenn og mye annen moro. Lørdag kan barn lære å lage drager på biblioteket, hvis de har med en voksen. Vinterpadling Roar Laugerud inviterer til en trygg, rolig og trivelig padletur i vinterlige omgivelser. Arendal Sjøbad er åpent fra kl 12 i Gjestehavna. Her fristes det med isbading og vinterleir: flytende badstu, isbadesertifikat, dampende badekar, bål, kaffe, suppe og kos. Lørdag kl. 14 begynner voksenstafetten Tour Pub-til-pub, en «hyggelig pub-runde iført kostymer og godt humør». Oppskriftskonkurranse Som tidligere år avholdes en oppskriftskonkurranse, der vinnerne vil få sine retter servert ved utvalgte spisesteder i byen under festivalperioden. Det letes etter en kjøttrett, en fiskerett og en suppe. Også i år vil redningsskøyta R/S Inge Steensland ligge i Pollen når den ikke er på oppdrag, og alle kan komme om bord og kikke.