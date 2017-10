Vil påby bønder å bruke belte FARLIG REDSKAP: Snaut halvparten av bøndene bruker alltid eller som regel bilbelte når de kjører traktor på vei, viser ny undersøkelse. (Foto: Odd Roger K. Langørgen/Bygdeforskning) annonse Bare 19 prosent av bøndene bruker alltid bilbelte når de kjører traktor på vei, viser fersk undersøkelse. Desto flere dropper det. 17.10.2017 kl 17:26

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Det fins ikke noe absolutt påbud om å ha på seg belte når man kjøre traktor.

Samtidig er traktoren den maskinen som oftest kan knyttes til ulykker og nestenulykker der bonden og de ansatte på gården er involvert. Det viser en rapport fra Norsk senter for bygdeforskning.

Vil begrense ulykker

– Traktoren benyttes mye, og til mange forskjellige gjøremål. Enda bedre sikkerhet rundt bruken av den ville bety mye for hele skadebildet i landbruket, sier seniorforsker Gro Follo på Bygdeforskning i en pressemelding.

Follo ledet prosjektet som lå til grunn for rapporten «Ikke en bonde å miste».

Ifølge en fersk undersøkelse utført av Agri analyse for Landbruksforsikring. oppgir 29 prosent av bøndene at de «som regel» benytter belte i traktoren. Bare 19 prosent bruker alltid belte når de kjører traktor på vei.

– Det betyr at halvparten har gode vaner på dette området, men vi skulle gjerne sett at også de øvrige kom etter, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landbruksforsikring.

Ulykkesutsatt

– Bruk av traktor er helt klart blant de arbeidsoperasjoner som medfører risiko for ulykker i landbruket. Å benytte tilgjengelig sikkerhetsutstyr minsker faren for alvorlig personskade ved slike uhell. Ved kjøring på vei er dessuten traktorsjåføren minst like sårbar som en bilist, uttaler Kvarme i pressemeldingen.

Funnene i undersøkelsen har medført at prosjektets forskergruppe har lansert flere tiltak for å redusere ulykkene. Ett av disse er å påby bruk av setebelte i traktor, tilsvarende å påby løsning for handsfree-telefon.

– Vi vet at påbud kan ha økonomiske kostnader, og være vanskelige å etterleve i praksis. Derfor er vi tilbakeholdne med å fremme slike forslag. I dette tilfellet mente vi imidlertid det ville være ønskelig, fordi forbindelsen mellom påbud og ulykkesrisiko var så direkte og umiddelbar, sier Bygdeforsknings Gro Follo i pressemeldingen.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no