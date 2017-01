Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Vil ha Trædal på Stortinget TOPPKANDIDATER: Eivind Trædal og Josefine Gjerde. (Foto: MDG) 31-åring fra Tvedestrand topper listen fra Miljøpartiet De Grønne i Aust-Agder. 10.01.2017 kl 08:11

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Eivind Trædal, for tiden bystyrepolitiker i Oslo, ønsker stortingsplass. 31-åingen fra Tvedestrand er øverste navn på listen til MDG i Aust-Agder. På andreplass står Tonje Valenzuela (52) fra Arendal, på tredjeplass Josefine Gjerde (18) fra Risør, melder partiet – Det er en stor ære å få toppe lista til De Grønne her i Aust-Agder, sier Trædal i en kommentar. – Nå satser vi på å bryte sperregrensa i stortingsvalget, og sikre et grønt ujevningsmandat fra Aust-Agder, sier han videre. Trædal trekker frem en rask jernbanetilknytning til fylket blant sakene partiet går til valg på. annonse