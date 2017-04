Vil ha muligheten til å ha blålys hele tiden BLÅ HELE TIDEN: Politiet får etter alt å dømme godkjent bruken såkalte «Cruise lights» eller permanente blålys om du vil, i april. (Foto: ) annonse Med såkalte «Cruise lights», eller identifikasjonslys, får politiet et konstant blålys for å vise at de er ute og til stede blant folk. 10.04.2017 kl 19:42

Stein Larsen

Tlf: 901 93 048

– Politiet i flere land har gode erfaringer med å synliggjøre seg på denne måten. Også i Spania gjør de dette, sier politiinspektør og saksbehandler i politidirektoratet, Erling Fosse, til Dinside.

Stor nytte

Han tror politiet vil få stor nytte av å bruke permanente blålys på sine kjøretøy, skriver nettstedet. I søknaden som er til behandling hos Vegdirektoratet opplyser politiet at de ønsker identifikasjonslysene for å synliggjøres på patruljer i særlig bynære områder.

– Dette er for publikum. På en mørk lørdagskveld i Karl Johan vil man for eksempel raskt se hvor politiet befinner seg – om man av ulike årsaker vil henvende seg til politiet. Dessuten forebygger det bråk og ordensforstyrrelse at publikum ser oss, forklarer politiinspektøren til Dinside.no.

Er testet

De skriver videre at Oslo-politiet har prøvd ut «cruise lights» på fem kjøretøy i en periode på litt over ett år, siden Vegdirektoratet ga en midlertidig tillatelse tilbake i desember 2014.

– Vi så for oss at det kanskje kunne bli en utfordring for publikum. Men ifølge Oslo og prøveprosjektet har de ikke hatt noen uheldige episoder med dette. Vi har dessuten jobbet med å tilpasse lysstyrken på blåfargen, forklarer Erling Fosse.

Vegdirektoratets seksjonssjef, ved kontor for kjøretøyteknikk, Håkon Rosendahl, bekrefter overfor Dinside at lysene kommer.

– Vi er enige om at vi skal få på plass «cruise lights» på en egnet måte, slik at politiet kan bruke disse på permanent basis for sine kjøretøy, sier han.

Tillatelsen er ventet å være på plass i løpet av april.

larsen@agderposten.no