Vil ha flere busser fra Arendal til Kristiansand ØNSKER FLERE AVGANGER: På bildet to av lokalrutene i Arendal. Det er tilbudet Arendal - Kristiansand fylkesrådmannen ønsker å styrke. (Foto: Tore Ellingsen) annonse Fylkesrådmannen anbefaler opprettelsen av to nye direkteavganger morgen og ettermiddag på linje 100. 13.06.2017 kl 21:37



I innstillingen til fylkestinget 20. juni tar fylkesrådmann Arild Eielsen til orde for at det opprettes to nye direkteavganger – morgen og ettermiddag – på linje 100 mellom Arendal og Kristiansand.

Årlig kostnad for dette beregnes til 3,3 millioner kroner.

«Det må gjøres tiltak som muliggjør bussbytte på Harebakken med linje 150», heter det i innstillingen.

Videre anbefales det å opprette en ny direkteavgang morgen og ettermiddag mellom Gaupemyr/Tingsaker i Lillesand og Kristiansand sentrum, med en årskostnad 0,5 millioner kroner.

«Fylkesrådmannen forventer at Bymiljøavtalen for Kristiansandsområdet vil kunne dekke kostnadene med tilbudet fra 2019».

I innstillingen anbefaler fylkesrådmannen at kostnadene for i år dekkes innenfor Agder Kollektivtrafikks ordinære budsjett for 2017, og at helårsvirkningen tas inn i ordinære budsjettprosesser med AKT.

tarald.reinholt.aas@agderposten.no