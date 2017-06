Vil fengsle dieseltyv-tiltalt i åtte måneder AKTOR: Politiadvokat Geir Magne Søfteland vil straffe dieselsvindleren fra Grimstad med åtte måneders fengsel. (Foto: ARNE INGMAR EGGEN) annonse Påtalemyndigheten vil fengsle en tankbilsjåfør (43) fra Grimstad i åtte måneder for grovt drivstoffunderslag. 30.06.2017 kl 11:30 (Oppdatert 11:36)

Pål Yngve Berg

Mannen møtte tidligere denne uken som tiltalt i Kristiansand tingrett. Han er anklaget for å ha underslått 128.000 liter diesel og parafin.

Han var opprinnelig tiltalt for å ha stjålet drivstoff for rundt én million kroner, men dette reduserte påtalemyndigheten i løpet av de tre dagene i retten.

Profilert selskap var kunde

– Ut ifra opplysninger som fremkom i retten valgte politiet å justere ned beløpene i tiltalen noe, slik at samlet underslag og bedrageri utgjorde vel 800.000 kroner, opplyser aktor Geir Magne Søfteland.

Tiltalte erkjente delvis straffskyld for grovt bedrageri og grovt underslag. Han innrømmet å ha underslått 30.000 liter diesel og parafin under sin forklaring.

Påstanden til aktor og politiadvokat Søfteland var fengsel i åtte måneder, samt inndragning av det straffbare utbyttet.

Mannen skal ha forsynt kunder over hele Sørlandet med drivstoff fra Uno-X- Energi og en tidligere arbeidsgiver i Kristiansand.

Nærmere 15 kunder er blitt straffet for uaktsomt heleri. Flere næringsdrivende og også et profilert selskap var på kundelisten.

Forklarte det med feil

Selskapet ble fakturert for 1.277 liter fyringsolje, 12.131 kroner, men ingen moms. Betalingen skulle merkes B5, og pengene settes inn på tiltaltes bankkonto – med normal betalingsfrist.

Under rettssaken erkjente tankbilsjåføren at han hadde svindlet kunder og arbeidsgivere, men fastholdt at tallene ikke er så høye som politiet anklager ham for.

Han forklarte at det hadde vært feil på litermåleren i tankbilen, samt at han i stressede situasjoner hadde skrevet feil på kvitteringene.

Politiet la frem beregninger i retten som viste at tankbilsjåføren hadde fått inn 431.000 kroner på sine private kontoer.

I perioden de omfattende drivstoff-bedrageriene skal ha pågått bygget han hus til 3,2 millioner kroner.

Grimstad-mannen sto også tiltalt for å ha forfalsket timelister, og derved fått ut 152.000 kroner for mye i lønn. Dette nektet tiltalte for i retten.

– Omfanget ikke så stort

Advokat Pål Eide er tankbilsjåførens forsvarer. Han oppsummerer rettssaken slik:

– Jeg synes min klient fikk på plass saken i en riktig dimensjon, og at omfanget ikke er så stort som politiet har gått ut med. Nå blir det opp til retten å avklare omfanget mellom mitt anslag på rundt 300.000 og aktoratets på 800.000. Videre ble det ved rettssakens slutt klart at det ikke er bevisgrunnlag for erstatning til de to fornærmede i saken, sier Eide.

Dom faller midt i juli.

