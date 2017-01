Vil at fylkesmann-arbeidsplasser legges til Arendal ØNSKER ARBEIDSPLASSER: Den nye fylkesmannen for det sammenslåtte fylkesmannsembetet for Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl til venstre, her fra en samtale om Raet Nasjonalpark. annonse Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsker en ny administrativ fylkesmannfunksjon for hele landet lagt til Arendal, skriver Fædrelandsvennen. 21.01.2017 kl 10:15

– Det jobbes internt i staten med å lage en felles administrativ fylkesmannsfunksjon for hele landet som tar seg av IKT, økonomi og personalfunksjoner. Jeg jobber for at den bør legges til Arendal.

Det sa Agder-fylkesmann Stein A. Ytterdahl på styremøtet til Knutepunkt Sørlandet på fredag – gjengitt av Fædrelandsvennen.

Der viste Ytterdal til avtalen om en ny region agder, der statlige en rekke arbeidsplasser, hos Fylkesmannen inkludert, legges til Arendal.

Ytterdal fikk støtte fra Kristiansands-ordfører Harald Furre (H) på møtet. Furre er i ferd med å forfatte et brev til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), nettopp for å anmode om at nye enheten legges til Arendal:

– Dette er en viktig sak for Sørlandet, sa Furre til Fædrelandsvennen.

Fylkesmannen kan foreløpig ikke si hvor mange arbeidsplasser den nye enheten eventuelt vil inneholde, eller når avgjørelsen fattes.

Det vil bli bestemt i løpet av våren, sier Ytterdahl.